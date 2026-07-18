به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ پنتاگون اعلام کرد شمار نظامیان آمریکایی زخمی‌شده در جریان عملیات متجاوزانه علیه ایران به ۴۲۷ نفر رسیده است.

این درحالی است که این آمار باتوجه به اذعان دوبارۀ پنتاگون به مجروحیت تعدادی از سربازان تروریست خود در پی پاسخ قاطع بامدادی امروز جمهوری اسلامی ایران به اهدافی از پایگاه‌های این کشور در منطقه، افزایش هم یافته است.

بر اساس داده‌های «نظام تحلیل تلفات دفاعی» وزارت جنگ آمریکا، از ۱۷ ژوئیه تاکنون ۲۸۷ نفر از نیروهای زمینی، ۶۸ نفر از نیروی دریایی، ۵۳ نفر از نیروی هوایی و ۱۹ نفر از تفنگداران دریایی زخمی شده‌اند. پیش‌تر نیز گزارش‌هایی از کشته شدن ۱۴ نظامی آمریکایی در این جنگ منتشر شده بود.

در روایت رسمی واشنگتن آمده است که آمریکا و ایران شب ۱۸ ژوئن بر سر یادداشتی برای پایان دادن به درگیری آغازشده در ۲۸ فوریه به تفاهم رسیدند، اما آمریکا شب ۸ ژوئیه بار دیگر حملات خود را از سر گرفت و این اقدام را واکنشی به تحرکات ایران علیه کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز دانست.

این درحالی است که حملات تجاوزکارانه آمریکا به زیرساخت‌های غیرنظامی از بیمارستان تا راه‌آهن و پل‌هایی در هرمزگان و تا برج مراقبت دریایی در جنوب کشورمان ادامه دارد که بار دیگر تصویری عریان از سبعیت این رژیم را به نمایش گذاشته است.

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