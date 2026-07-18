به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات امنیتی اخیر در غرب آسیا و ناتوانی آمریکا در جلوگیری از گسترش دامنه درگیریها، موجب شده است برخی کشورهای عربی حوزه خلیج فارس به دنبال بازتعریف معادلات دفاعی خود و یافتن شرکای امنیتی جدید باشند.
در همین چارچوب، گزارشهای منتشرشده از مذاکرات دفاعی میان پاکستان و کشورهای عربی نشان میدهد کویت، بحرین و اردن به دنبال توسعه همکاریهای نظامی با اسلامآباد هستند؛ روندی که بسیاری از ناظران آن را نشانهای از کاهش اعتماد به چتر امنیتی سنتی آمریکا ارزیابی میکنند.
خبرگزاری رویترز در گزارشی فاش کرد که پاکستان و کویت مذاکراتی را برای گسترش همکاریهای دفاعی آغاز کردهاند و کویت خواهان حضور و همکاری نظامی گستردهتر اسلامآباد شده است. این گزارش همچنین تأکید میکند که بحرین و اردن نیز به توافقهای مشابه با پاکستان ابراز علاقه کردهاند.
این تحرکات در شرایطی صورت میگیرد که طی ماههای اخیر پایگاهها و منافع آمریکا در منطقه بارها در معرض تهدید و حملات قرار گرفته و حتی برخی کشورهای عربی از جمله بحرین، کویت و اردن نیز در فضای تنشهای مرتبط با رویارویی ایران و آمریکا خود را در معرض خطر مستقیم دیدهاند. همزمان، افزایش نگرانیها درباره امنیت زیرساختهای حیاتی کشورهای خلیج فارس و احتمال گسترش دامنه درگیریها، تردیدها نسبت به توان بازدارندگی آمریکا را افزایش داده است.
در چنین فضایی، پاکستان به عنوان یک قدرت هستهای دارای ارتش بزرگ، توان موشکی و صنایع دفاعی قابل توجه، بیش از گذشته مورد توجه دولتهای عربی قرار گرفته است. رویترز گزارش داده است که پس از امضای پیمان دفاعی میان ریاض و اسلامآباد، چندین کشور عربی دیگر نیز برای همکاریهای مشابه به پاکستان مراجعه کردهاند.
پیشتر عربستان سعودی نیز توافق دفاعی راهبردی با پاکستان امضا کرده بود که بر اساس آن هزاران نیروی نظامی، جنگندههای JF-17، پهپادها و سامانههای پدافندی پاکستانی در خاک عربستان مستقر شدند. ناظران معتقدند استقبال کشورهای عربی از الگوی همکاری با پاکستان، تنها یک تصمیم نظامی نیست، بلکه بازتاب تغییر تدریجی در نگاه امنیتی منطقه و تلاش برای کاهش وابستگی مطلق به آمریکا به شمار میرود.
برخی تحلیلگران بر این باورند که مذاکرات دفاعی اخیر میان پاکستان و کشورهای عربی را میتوان یکی از نخستین نشانههای شکلگیری ترتیبات امنیتی جدید در منطقه دانست؛ ترتیباتی که در آن دولتهای عربی در پی تنوعبخشی به شرکای امنیتی خود هستند و دیگر صرفاً به تضمینهای نظامی واشنگتن اتکا نمیکنند.
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