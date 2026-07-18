به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ در تحولی که از زمان آغاز حملات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران بیسابقه توصیف شده، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد پایگاه آمریکایی «التنف» در جنوب سوریه را هدف قرار داده است.
خبرگزاری رویترز به نقل از یک منبع نظامی سوری گزارش داد که ایران حملهای را در نزدیکی پایگاه التنف انجام داده، اما این حمله مستقیماً پایگاه را هدف قرار نداده و هیچ خسارت مادی یا تلفات انسانی در پی نداشته است.
همچنین برخی منابع محلی سوری اعلام کردند که این حمله با استفاده از یک پهپاد انجام شده و ساختمانی در اردوگاه خالی از سکنه «الرکبان» در مجاورت پایگاه التنف را هدف قرار داده است؛ حملهای که به گفته این منابع، هیچ تلفاتی بر جای نگذاشته است.
این منابع همچنین مدعی شدند که پایگاه نظامی التنف در مثلث مرزی سوریه، عراق و اردن، از ماه فوریه گذشته و در چارچوب روند خروج نیروهای آمریکایی از سوریه تا حد زیادی تخلیه شده بود. با این حال، صرفنظر از میزان خسارتهای میدانی، اهمیت اصلی این حمله در پیامهای سیاسی آن نهفته است.
سپاه پاسداران اعلام کرد حمله به التنف در چارچوب موج یازدهم عملیات «نصر ۲» و با شعار «یا اباعبدالله الحسین» انجام شده و به شهدای نظامی ایران تقدیم شده است. این عملیات در شرایطی صورت گرفت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، طی هفتههای اخیر بارها درباره احتمال ایفای نقش سوریه در پرونده لبنان و مقابله با حزبالله سخن گفته است.
نشریه الاخبار در گزارشی با اشاره به این حمله نوشت: اهمیت این حمله زمانی بیشتر نمایان میشود که تنها چند ساعت پیش از آن، مقامات انتقالی سوریه از کشف و ضبط محمولهای از پهپادها خبر داده بودند که به ادعای آنان در یک تانکر سوخت از عراق وارد سوریه شده و قرار بوده به حزبالله لبنان منتقل شود. حزبالله این ادعا را رد کرده و هرگونه فعالیت نظامی یا لجستیکی خود در خاک سوریه را تکذیب کرده است.
در همین چارچوب، برخی ناظران معتقدند انتخاب پایگاه آمریکایی التنف بهعنوان هدف حمله، حامل چندین پیام همزمان بوده است. از یک سو، این اقدام در چارچوب پاسخ ایران به حضور و استقرار نیروهای آمریکایی در منطقه ارزیابی میشود و از سوی دیگر، میتواند پیامی غیرمستقیم برای دمشق نیز تلقی شود؛ بهویژه در شرایطی که دولت انتقالی سوریه تاکنون تلاش کرده سیاست بیطرفی میدانی خود را در رویارویی جاری میان ایران و آمریکا حفظ کند.
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