جنگ آمریکا علیه ایران، جنگ علیه تمام دنیا بود/ حتی متحدان نزدیک آمریکا از این جنگ به شدت متضرر شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سید غلامرضا میرمحمد میگونی، سفیر جمهوری اسلامی ایران در ساحل عاج، در گفت‌وگو با خبرگزاری «لینفوندروم» این کشور، به تشریح تحولات اخیر منطقه از جمله جنگ ایران و آمریکا و مذاکرات هسته‌ای پرداخت.

سفیر ایران در ابتدای این مصاحبه با تأکید بر نقش مهم رسانه‌ها به عنوان یکی از ابزارهای قدرت کشورها، گفت: «کشورهای جنوب جهانی باید خبرگزاری‌های خود را به نحوی تقویت کنند که "رسانه‌های جایگزین" بتوانند خبرها، گزارش‌ها و تحلیل‌هایشان را مستقل از "رسانه‌های جریان غالب" تولید کنند.»

وی با اشاره به رویکرد منفی رسانه‌های جریان غالب در پوشش اخبار کشورهای دارای مشکل با غرب، بر استراتژی جمهوری اسلامی ایران در بیان واقعیت‌ها تأکید کرد و گفت: «ما حتی در جنگ، خبر شهادت رهبرمان را چند ساعت پس از تأیید قطعی اعلام کردیم؛ اما آمریکا و رژیم صهیونیستی، به شدت اخبار تلفات و خسارات نیروهای خود را سانسور می‌کردند.»

سفیر ایران با اشاره به تاریخ ۲۸ فوریه ۲۰۲۶ به عنوان روز شروع حملات تجاوزکارانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران، تأکید کرد: «آمریکا مرتکب "تجاوز نظامی" علیه ایران شده است. این اقدامات نقض منشور سازمان ملل، به‌ویژه بند ۴ ماده ۲ منشور، محسوب می‌شود و مسئولیت آغاز و پیامدهای جنگ متوجه آمریکا است.»

وی افزود: «اقدامات نظامی ایران در چارچوب ماده ۵۱ منشور ملل متحد و حق دفاع مشروع انجام شده است و پاسخ نیروهای مسلح ایران به حملات آمریکا، اقدامی دفاعی و نه تهاجمی بوده است.»

اهداف سه‌گانه آمریکا از جنگ علیه ایران

میرمحمد میگونی با اشاره به اینکه جنگ آمریکا علیه ایران، جنگ علیه تمام دنیا بود، گفت: «شما کشوری را بگویید که از این جنگ آسیب ندیده باشد. حتی متحدین نزدیک آمریکا، از جمله اتحادیه اروپا و کشورهای حوزه خلیج فارس از این جنگ به شدت متضرر شدند.»

وی اهداف سه‌گانه آمریکا از این جنگ را تشریح کرد:

۱- کنترل انرژی دنیا: آمریکا در این خیال بود که پس از ونزوئلا، کنترل منابع نفتی ایران را هم در اختیار بگیرد و بدین ترتیب به اقتصاد چین و اتحادیه اروپا که بزرگترین مصرف‌کنندگان خالص انرژی در دنیا هستند فشار وارد نموده و فاصله خود را با آنها حفظ کند.

۲- ورود سرمایه به آمریکا: آمریکا به دنبال این بود که با ایجاد ناامنی در خاورمیانه و فلج کردن اقتصاد چین و اروپا از طریق کنترل نفت و گاز دنیا، سرمایه‌ها و زنجیره‌های تأمین را به داخل خاک خود بکشاند تا اقتصاد داخلی بیمار خود را علاج کند.

۳- فروش بیشتر سلاح: آمریکا با اقداماتی که در نقاط مختلف جهان انجام می‌دهد، کاری کرده است که تمامی کشورها به دنبال افزایش بودجه نظامی خود رفته‌اند که سود آن مستقیماً به جیب آمریکا می‌رود.

سفیر ایران در پاسخ به ادعای آمریکا درباره تلاش ایران برای دستیابی به بمب هسته‌ای، به پیشینه برنامه هسته‌ای ایران از سال ۱۹۵۹ اشاره کرد و گفت: «ما غنی‌سازی را حق خود می‌دانیم؛ ما این دانش را داریم، نیازش را هم داریم، منابع و مواد اولیه‌اش را هم داریم، عضو پیمان منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای نیز هستیم و عضویت ما در این پیمان، سابقه ۵۶ ساله دارد.»

وی با اشاره به خروج آمریکا از برجام در سال ۲۰۱۸ و از سرگیری غنی‌سازی توسط ایران، تأکید کرد که فعالیت هسته‌ای ایران کاملاً صلح‌آمیز بوده و به اذعان آژانس، نه سلاح هسته‌ای داشته و نه به سمت آن حرکت می‌کرده است.

میرمحمد میگونی با اشاره به اینکه هر دو حمله به ایران در ژوئن ۲۰۲۵ و فوریه ۲۰۲۶ در میانۀ مذاکرات هسته‌ای رخ داده است، تصریح کرد: «مشخص است که بحث هسته‌ای بهانه‌ای بیش برای حمله به ایران نبوده است. آمریکا به دنبال منافع خودش است، اگر بتواند در تنگه هرمز شرایط را مطابق میل خود پیش ببرد، نوبت بقیه کشورها نیز خواهد رسید.»

سفیر ایران در خصوص تفاهم پایان جنگ نیز گفت: «جمهوری اسلامی ایران بارها اعلام کرده بود که به دنبال جنگ با همسایگان خود نیست، اما در صورت تجاوز، از حاکمیت، تمامیت ارضی و امنیت ملی خود با تمام توان دفاع خواهد کرد. آمریکا و رژیم صهیونیستی وقتی دیدند از طریق عملیات نظامی به اهداف خود نخواهند رسید، پیشنهاد آتش‌بس را مطرح کردند؛ ما هم این پیشنهاد را پذیرفتیم.»

وی افزود: «اما آنها بر سر این عهد خود نیز نمانده‌اند؛ حملات آمریکا پس از اعلام تفاهم برای پایان جنگ، نقض صریح این تفاهم بوده است و این اقدامات نشان‌دهنده "عهدشکنی" و "غیرقابل اعتماد بودن" آمریکا است.»

سفیر ایران در پایان با تأکید بر رسالت سنگین رسانه‌های جایگزین برای آگاه‌سازی مردم و مقامات، گفت: «رسانه‌های جایگزین می‌توانند مردم و مقامات را آگاه کنند تا هزینه همراهی با این تصمیمات را بالا ببرند. آنها می‌توانند در مقابل هر خبری که از رسانه‌های غربی می‌آید ابتدا یک علامت تردید بگذارند و سپس به دنبال روایت‌های دیگر بروند. در این صورت است که آگاهی بالا خواهد رفت و شاید بتوان نقشه‌های نواستعماری قدرت‌های بزرگ نظیر ایالات متحده را خنثی کرد.»

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