قالیباف: اطاعت از حکم رهبر انقلاب شرط پیروزی در میدان است

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ محمدباقر قالیباف امروز یکشنبه(۲۸ تیرماه) در حساب شخصی خود در شبکه ایکس نوشت: اصرار بر اتحاد مقدس، فقط یک توصیه اخلاقی یا اجتماعی نیست؛ بلکه شرط ضروری پیروزی در میدان مبارزه با دشمن است.
وی تاکید کرد: اطاعت از این حکم شرعی و ملی رهبر معظم انقلاب را بخش مهمی از نقشآفرینی تاریخی خود در این مقاومت ملی و در اداره کشور تلقی کنیم.
حضرت آیتالله سید مجتبی حسینی خامنهای رهبر معظم انقلاب اسلامی روز گذشته پیامی را صادر فرمودند. در بخشی از این پیام آمده است: لازم است به شما مردم باوفا و سرافراز ایران عرض شود که از جمله اصولیترین امور در این برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همهی سطوح مردم و مسئولان و در تمام عرصهها برای تحقّق آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و تأمین عزّت و استقلال ایران عزیز خصوصاً در برابر دشمن جنایتکار و حیلهگر امریکایی است. همانگونه که پیش از این مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده شد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات سیاسی و برجسته کردن تفاوتهای اجتماعی وظیفه همگانی است و البته نقش مسئولان و عناصر دلسوز و دلباخته انقلاب و امام و رهبر شهید در انسجام و یکپارچگی کشور، مهمتر و حسّاستر است.
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