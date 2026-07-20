نخستین محموله مستقیم ریلی چین به افغانستان از مسیر ایران رسید

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ مصطفی رضایی، مدیر کریدور ریلی ایران–افغانستان، اعلام کرد یک محموله ۵۰۰ تنی تخته امدیاف از پکن حرکت کرده، پس از عبور از ترکمنستان وارد شبکه ریلی ایران شده و بدون تخلیه و بارگیری مجدد، از طریق کریدور خواف–هرات به ایستگاه روزنک در استان هرات رسیده است.
این دستاورد، جایگاه کریدور خواف–هرات را در تجارت منطقهای ارتقا میدهد و میتواند چین را از طریق آسیای مرکزی و ایران به افغانستان متصل کند.
کارشناسان این رخداد را به عنوان گامی مهم در احیای راه ابریشم و تقویت نقش ایران به عنوان پل ترانزیتی ارزیابی کردند.
این مسیر دسترسی به آبهای آزاد از بنادر جنوبی ایران را برای افغانستان تسهیل میکند و تجارت خارجی این کشور محاط در خشکی را متنوع میسازد. برای ایران نیز افزایش حجم بار، درآمدهای ترانزیتی را بالا برده و جایگاه ژئوپلیتیکی آن را در رقابت منطقهای تقویت میکند.
با این حال، تبدیل این مسیر به کریدور پایدار نیازمند توسعه زیرساختها، تسهیل گمرکی، تأمین امنیت و اتصال به شبکه ریلی شمال افغانستان (هرات–مزارشریف) است. کارشناسان این انتقال را گامی قابل توجه اما نیازمند استمرار برای تغییر نقشه ترانزیتی منطقه میدانند.
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