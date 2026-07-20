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نخستین محموله مستقیم ریلی چین به افغانستان از مسیر ایران رسید

۲۹ تیر ۱۴۰۵ - ۱۵:۳۲
کد مطلب: 1842593
نخستین محموله مستقیم ریلی چین به افغانستان از مسیر ایران رسید

نخستین انتقال مستقیم یک محموله ریلی از چین به افغانستان از مسیر ایران، نشانه‌ای از شکل‌گیری مسیر تازه‌ای در شبکه ترانزیتی منطقه است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مصطفی رضایی، مدیر کریدور ریلی ایران–افغانستان، اعلام کرد یک محموله ۵۰۰ تنی تخته ام‌دی‌اف از پکن حرکت کرده، پس از عبور از ترکمنستان وارد شبکه ریلی ایران شده و بدون تخلیه و بارگیری مجدد، از طریق کریدور خواف–هرات به ایستگاه روزنک در استان هرات رسیده است.

این دستاورد، جایگاه کریدور خواف–هرات را در تجارت منطقه‌ای ارتقا می‌دهد و می‌تواند چین را از طریق آسیای مرکزی و ایران به افغانستان متصل کند.

کارشناسان این رخداد را به عنوان گامی مهم در احیای راه ابریشم و تقویت نقش ایران به عنوان پل ترانزیتی ارزیابی کردند.

این مسیر دسترسی به آب‌های آزاد از بنادر جنوبی ایران را برای افغانستان تسهیل می‌کند و تجارت خارجی این کشور محاط در خشکی را متنوع می‌سازد. برای ایران نیز افزایش حجم بار، درآمدهای ترانزیتی را بالا برده و جایگاه ژئوپلیتیکی آن را در رقابت منطقه‌ای تقویت می‌کند.

با این حال، تبدیل این مسیر به کریدور پایدار نیازمند توسعه زیرساخت‌ها، تسهیل گمرکی، تأمین امنیت و اتصال به شبکه ریلی شمال افغانستان (هرات–مزارشریف) است. کارشناسان این انتقال را گامی قابل توجه اما نیازمند استمرار برای تغییر نقشه ترانزیتی منطقه می‌دانند.

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