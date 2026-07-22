به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس مسائل سیاسی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با انتقاد از رویکرد آمریکا در قبال مذاکرات با جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: آنچه واشنگتن از آن با عنوان مذاکره یاد می‌کند، در واقع ابزاری برای عملیات روانی و فراهم کردن فرصت جهت تشدید اقدامات نظامی است و نمی‌توان آن را مذاکره واقعی دانست.

وی با اشاره به روند مذاکرات ایران و آمریکا اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران در چارچوب تفاهم‌های موجود پای میز مذاکره حضور داشت و بر اساس توافق اولیه، قرار بود مذاکرات طی ۶۰ روز ادامه یابد، اما آمریکا پیش از پایان این بازه زمانی، بار دیگر حملات نظامی علیه ایران را آغاز کرد.

ایزدی افزود: این نخستین بار نیست که واشنگتن چنین رفتاری را در پیش گرفته است. پیش از جنگ ۱۲ روزه نیز در میانه مذاکرات دست به حمله زد، پس از آن نیز در اسفندماه بار دیگر همین اقدام را تکرار کرد و اکنون برای سومین بار در بحبوحه گفت‌وگوها دست به عملیات نظامی زده است.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: مذاکره در حقوق بین‌الملل باید بر پایه حسن نیت باشد؛ یعنی طرف‌ها برای حل اختلافات از طریق گفت‌وگو تلاش کنند، اما هنگامی که از عنوان مذاکره برای ایجاد فضای تنفس، غافلگیری طرف مقابل و آماده‌سازی شرایط حمله استفاده می‌شود، دیگر نمی‌توان نام آن را مذاکره گذاشت، بلکه این یک عملیات روانی و نوعی فریب است.

وی با انتقاد از برخی روایت‌های رسانه‌ای غرب گفت: در رسانه‌های خارجی چنین القا می‌شود که آمریکا خواهان صلح و ایران جنگ‌طلب است و واشنگتن صرفاً ایران را به بازگشت به میز مذاکره دعوت می‌کند، در حالی که واقعیت دقیقاً برعکس است؛ ایران صلح‌طلب است و آمریکا آغازگر جنگ.

ایزدی ادامه داد: ایران پیش از آغاز جنگ نیز آمادگی خود را برای اعطای امتیازات گسترده در چارچوب مذاکرات اعلام کرده بود. وزیر خارجه عمان نیز تصریح کرده بود که توافق در دسترس قرار دارد و حتی شبکه آمریکایی CBS گزارش داد که امکان دستیابی به توافق ظرف ۲۴ ساعت وجود داشت، اما آمریکا همان میز مذاکره را بمباران کرد.

وی با اشاره به شهادت رهبر انقلاب و بیش از یک‌هزار و ۵۰۰ شهید غیرنظامی، از جمله دانش‌آموزان میناب، تأکید کرد: نحوه چارچوب‌بندی این مسئله اهمیت زیادی دارد. نباید اجازه داد روایت آمریکایی مبنی بر صلح‌طلب بودن واشنگتن و جنگ‌طلب بودن ایران در افکار عمومی تثبیت شود.

کارشناس مسائل بین‌الملل با بیان اینکه آمریکا به دنبال تثبیت چرخه حمله، آتش‌بس و مذاکره است، اظهار داشت: واشنگتن می‌خواهد هر چند ماه یک‌بار با ایجاد فضای تنفس از طریق مذاکره، خود را بازسازی کرده و سپس دوباره حمله کند. این چرخه باید متوقف شود.

وی در تشریح اهداف آمریکا از حملات نظامی گفت: این اقدامات دو هدف اصلی دارد؛ نخست، ایجاد سلطه ژئوپلیتیکی بر منطقه و کنترل منابع انرژی برای اعمال فشار بر قدرت‌هایی مانند چین و روسیه، و دوم، کسب درآمد از طریق دسترسی به منابع نفتی منطقه.

ایزدی افزود: ترامپ نیز بارها به صراحت اعلام کرده که نفت ایران را می‌خواهد و هدفش از این اقدام کسب درآمد است. با توجه به بدهی حدود ۴۰ تریلیون دلاری آمریکا، واشنگتن تلاش می‌کند مشکلات اقتصادی خود را از طریق تسلط بر منابع انرژی غرب آسیا جبران کند.

وی تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران باید این محاسبات را بر هم بزند و به آمریکا بفهماند که نه تنها نفت ایران در اختیار واشنگتن قرار نخواهد گرفت، بلکه ادامه این سیاست، منافع اقتصادی آمریکا در منطقه را نیز با خطر جدی مواجه خواهد کرد.

این استاد دانشگاه با اشاره به زیرساخت‌های انرژی کشورهای حاشیه خلیج فارس گفت: اگر آمریکا به این نتیجه برسد که ادامه حملات، موجب از بین رفتن امنیت انرژی منطقه و توقف صادرات نفت خواهد شد، ناچار به تغییر سیاست خود می‌شود.

ایزدی تصریح کرد: برخی تصور می‌کنند تنها دو گزینه تسلیم کامل آمریکا یا مذاکره وجود دارد، در حالی که گزینه سومی نیز مطرح است و آن، تغییر رفتار و محاسبات آمریکا از طریق افزایش هزینه تجاوز است.

وی افزود: هدف، اشغال آمریکا نیست، بلکه باید هزینه حمله به ایران آن‌قدر افزایش یابد که تصمیم‌گیران آمریکایی به این نتیجه برسند که ادامه این مسیر به سود آنان نیست.

ایزدی در پاسخ به این پرسش که بازدارندگی چگونه محقق می‌شود، گفت: پاسخ در یک عبارت خلاصه می‌شود؛ ایجاد هزینه. هزینه حمله به ایران باید به اندازه‌ای افزایش یابد که سیاست آمریکا تغییر کند.

وی گفت: حملات فعلی ایران به پایگاه‌های آمریکا هرچند ضروری است، اما هنوز به سطحی نرسیده که بتواند محاسبات راهبردی واشنگتن را تغییر دهد، زیرا بازسازی این پایگاه‌ها برای آمریکا هزینه‌ای قابل مدیریت و حتی فرصتی برای صنایع نظامی این کشور محسوب می‌شود.

کارشناس مسائل سیاسی در پایان تأکید کرد: بازدارندگی زمانی شکل می‌گیرد که آمریکا دریابد ادامه تجاوز، نه تنها دستاوردی برای آن ندارد، بلکه منافع اقتصادی و امنیتی‌اش را نیز به خطر خواهد انداخت؛ تنها در این صورت است که چرخه حمله و فشار متوقف خواهد شد.

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