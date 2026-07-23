از کتاب «اندیشه تفسیری صدر» رونمایی شد + تصویر

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیین رونمایی از کتاب «اندیشه تفسیری صدر» با حضور جمعی از استادان، پژوهشگران و اندیشمندان حوزه و دانشگاه برگزار شد. سخنرانان این مراسم، با تأکید بر جایگاه علمی شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، بازخوانی نظام فکری و روش تفسیری وی را ضرورتی برای پاسخگویی به مسائل روز جهان اسلام دانستند و بر توسعه پژوهش‌های روشمند، نظریه‌پردازی قرآنی و معرفی اندیشه‌های این متفکر برجسته در عرصه بین‌المللی تأکید کردند.

در ادامه چکیده‌ای از ارائه اساتید حاضر در جلسه را بخوانید:

حجت‌الاسلام زمانیان در این مراسم با اشاره به جایگاه علمی شهید آیت‌الله سید محمدباقر صدر، وی را از شخصیت‌های اثرگذار جهان اسلام دانست که توانست آموزه‌های اسلامی و قرآنی را در عرصه نظام‌سازی و اداره جامعه به کار گیرد و میان اندیشه دینی و نیازهای اجتماعی پیوند برقرار کند.

حجت‌الاسلام دکتر رفعتی، نماینده سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی در قم، با تأکید بر ضرورت جهانی‌سازی اندیشه‌های شهید صدر، اظهار کرد معرفی این میراث علمی تنها با ترجمه آثار محقق نمی‌شود، بلکه نیازمند ایجاد بسترهای مؤثر علمی و فرهنگی در عرصه بین‌الملل است. وی همچنین «جایزه جهانی شهید صدر» را ظرفیتی برای معرفی اندیشه‌های این متفکر در سطح جهانی دانست.

حجت‌الاسلام مؤذنی، معاون پژوهشی پژوهشگاه تخصصی شهید صدر، با بیان اینکه مطالعات درباره اندیشه شهید صدر وارد مرحله‌ای جدید شده است، گفت پژوهش‌ها باید از توصیف صرف آثار عبور کرده و به کشف نظام فکری و منظومه معرفتی این شهید بپردازند. وی همچنین بر گسترش نشست‌های علمی و هم‌افزایی پژوهشگران تأکید کرد.

آیت‌الله مبلغی با تشریح مبانی روش تفسیری شهید صدر، این الگو را فراتر از یک روش رایج تفسیر موضوعی دانست و تصریح کرد هدف اصلی آن، استخراج نظریه‌های قرآنی برای پاسخگویی به مسائل جامعه و تمدن‌سازی اسلامی است. وی این رویکرد را زمینه‌ساز شکل‌گیری فلسفه فهم قرآن عنوان کرد.

حجت‌الاسلام بهمنی با نقد کاربرد اصطلاح «تفسیر موضوعی» درباره روش شهید صدر، پیشنهاد کرد این رویکرد با عنوان «پژوهش مسئله‌محور نظریه‌پرداز» معرفی شود تا ابعاد واقعی اندیشه تفسیری این متفکر بهتر تبیین شود.

دکتر عبداللهی شهید صدر را از برجسته‌ترین نظریه‌پردازان معاصر جهان اسلام معرفی کرد و بر ضرورت بررسی تطبیقی اندیشه‌های وی با دیگر مکاتب علمی و فلسفی تأکید کرد. وی همچنین نقش مبانی معرفت‌شناختی و فلسفه زبان در روش تفسیری شهید صدر را مورد توجه قرار داد.

حجت‌الاسلام محمدی‌فرد با اشاره به نقش شهید صدر در تبیین مبانی نظری تفسیر موضوعی، تأکید کرد امتیاز اصلی این اندیشمند، صورت‌بندی علمی و نظری این روش در مطالعات قرآنی است و دیدگاه‌های مطرح درباره عبور از اندیشه‌های وی باید در فضای علمی مورد ارزیابی قرار گیرد.

دکتر موسوی با تأکید بر ضرورت شناخت زبان و دستگاه مفهومی شهید صدر، اظهار کرد فهم دقیق آثار این متفکر بدون آشنایی با ادبیات اختصاصی وی امکان‌پذیر نیست و تفسیر موضوعی در اندیشه او با شناسایی مسائل واقعی جامعه و عرضه آنها به قرآن شکل می‌گیرد.

دکتر شیخ خالد الغفوری، برگزیده نخستین دوره جایزه جهانی شهید صدر، با تأکید بر لزوم عبور از مرحله گردآوری آثار به سمت پژوهش‌های روشمند، خواستار توسعه مطالعات مستند، برگزاری همایش‌های تخصصی و گسترش الگوی تفسیری شهید صدر در حوزه‌های مختلف علوم اسلامی شد.

.

............

پایان پیام