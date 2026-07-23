به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به رغم جنجال‌های درباره توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی، شرط ترامپ برای این توافق خبرساز شده است. رئیس‌جمهور آمریکا در شبکه اجتماعی «تروث سوشال»، توضیحاتی درباره برنامه این کشور برای توافق هسته‌ای با عربستان سعودی ارائه داد.

ترامپ در این توضیح، غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان سعودی را رد کرد و همچنین، توافق هسته‌ای واشنگتن با ریاض را به عادی‌سازی روابط با تل‌آویو منوط کرد.

او نوشت: «توافق هسته‌ای غیرنظامی (هیچ غنی‌سازی موادی وجود نخواهد داشت!) که بین وزارت انرژی ایالات متحده و عربستان سعودی انجام می‌شود، که فقط مربوط به استفاده غیرنظامی مانند مواردی است که قبلاً ایران و امارات متحده عربی (و دیگران) داشته‌اند، تأیید خواهد شد.»

رئیس‌جمهور آمریکا افزود: «اما (توافق هسته‌ای آمریکا و عربستان سعودی) کاملاً منوط به پیوستن عربستان سعودی به توافق‌نامه‌های بسیار محترم و موفق ابراهیم است. ایالات متحده مخالف تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی (که در آن غنی‌سازی انجام نشود) نیست.»

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