به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران، بعد از ظهر امروز (پنجشنبه یک مرداد) در حاشیه مراسم استقبال از «علی فالح الزیدی» نخستوزیر عراق که در دومین سفر خارجی خود پس از دیدار با دونالد ترامپ در واشنگتن، راهی تهران شده است، در پاسخ به پرسشی درباره طرح گمانهزنیهایی پیرامون انتقال پیام واشنگتن به تهران از طریق نخستوزیر عراق، گفت: ایشان سفری به واشنگتن داشتهاند و طبیعی است که دیدگاهها و برداشتهای خود از این سفر را به ما منتقل کنند؛ این یک امر کاملاً عادی است. ضمن اینکه ما با آمریکا مشکل میانجی نداریم. به اندازه کافی افرادی هستند که بتوانند این نقش را ایفا کنند و واقعاً مشکلی در تبادل پیام وجود ندارد.
مشکل اصلی؛ رویکرد غیرمنطقی و سلطهطلبانه آمریکا
وزیر خارجه با تأکید بر اینکه مشکل اصلی، نوع رویکرد آمریکا است، گفت: رویکردی غیرمنطقی، زیادهخواهانه و سلطهطلبانه که با برخورد مقتدرانه جمهوری اسلامی ایران مواجه شده است. تا زمانی که طرف آمریکایی درک نکند هیچ راهی جز احترام به ملت ایران و احترام به منافع ملت ایران وجود ندارد، طبیعتاً زمینهای برای پیشرفت در این مسیر نیز فراهم نخواهد شد. این موضوع هم نیازی به پیغام و پسغام ندارد؛ کافی است آمریکا در سیاستهای خود تجدیدنظر کند.
عراقچی در پاسخ به پرسش دیگری درباره وضعیت پیشرفت در اجرای توافقنامه امنیتی ایران و عراق گفت: مسلماً توافقنامه ایران و عراق یکی از مباحث جدی ماست که تا الان به میزان قابل قبولی اجرا شده ولی لازم است توجه بیشتری به آن صورت گیرد. بعضی نگرانیها همچنان در برخی نقاط وجود دارد که امیدواریم آنها هم رفع شوند.
وزیر خارجه در ادامه افزود: اربعین نیز یکی از موضوعات جاری و مطرح در رایزنیهای تهران و بغداد است. رایزنیهای ما با دوستانمان در عراق از مدتها قبل آغاز شده و هماهنگیهای لازم انجام شده است. هر سال، با توجه به گستردگی مراسم اربعین، هماهنگیهای لازم میان مقامات امنیتی، اجرایی و تدارکاتی انجام میشود. از این نظر هیچ مشکلی وجود ندارد و من اطمینان دارم که امسال نیز مراسم اربعین با شکوه هرچه بیشتر برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری عراق (واع)، علی فالح الزیدی، نخستوزیر عراق، ظهر امروز در سفری رسمی وارد تهران شد. به گفته حیدر العبودی، سخنگوی دولت عراق، الزیدی در این سفر در مورد تلاشها برای توقف تنش در منطقه و پروندههای تجاری، حملونقل و گاز وارداتی رایزنی خواهد کرد.
حیدر العبودی درباره محورهای مورد بحث در این سفر گفت: بر اساس منافع عراق، پرونده گاز بر روی میز رایزنیهای دوجانبه تهران و بغداد خواهد بود. رویکرد عراق دخالت نکردن در امور دیگر کشورها و احترام به معاهدات بینالمللی است و با توجه به منافع اقتصادی کشور، به دنبال گشایش در روابط خارجی است.
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