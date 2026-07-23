به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی جعفری، دبیر ستاد مرکزی اربعین، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی برای برگزاری مراسم اربعین حسینی اظهار کرد: برنامه‌ریزی‌های لازم از مدت‌ها قبل آغاز شده و تمامی اقدامات زیرساختی مورد نیاز برای خدمت‌رسانی به زائران در مرزهای کشور انجام شده است.

وی افزود: جاده‌ها، پارکینگ‌ها، پایانه‌های مسافربری و سایر زیرساخت‌های مورد نیاز برای پذیرش زائران آماده شده و در روزهای منتهی به آغاز عملیات اربعین، دستگاه‌های خدمات‌رسان در حال استقرار کامل هستند. همچنین مواکبی که باید در مسیرها، مرزها و شهرهای زیارتی مستقر شوند، در حال انتقال تجهیزات و امکانات مورد نیاز هستند.

جعفری با بیان اینکه عملیات رسمی اربعین از سوم مردادماه آغاز می‌شود، گفت: همه دستگاه‌های امدادی، انتظامی، نظامی و خدمات‌رسان آخرین اقدامات خود را برای استقرار کامل در مرزها انجام می‌دهند و در حال انتقال تجهیزات، اقلام پذیرایی و آب به مرزها هستند تا بتوانند خدمات مناسبی به زائران ارائه دهند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین تأکید کرد: تمامی مرزهای رسمی شش‌گانه که برای تردد زائران تعیین شده‌اند، آماده پذیرش هستند و هم‌اکنون نیز تردد از این مرزها آغاز شده است. پارکینگ‌ها در حال پذیرش خودروها هستند و سالن‌های مسافری و گیت‌های عبور نیز خدمات خود را به زائران ارائه می‌کنند.

وی از زائران خواست با در دست داشتن گذرنامه معتبر و دارای اعتبار قانونی به مرزها مراجعه کنند و گفت: اتباع مجاز مقیم ایران نیز باید تنها از طریق مرز شلمچه و با در اختیار داشتن «سند خادم» وارد کشور عراق شوند.

جعفری با توصیه به زائران برای مدیریت زمان سفر اظهار داشت: بهتر است مدت سفر کوتاه باشد تا زائران در کمترین زمان ممکن زیارت نجف، کربلا و مسیر پیاده‌روی را انجام داده و سپس به سلامت به کشور بازگردند.

وی همچنین درباره همراه داشتن داروهای خاص هشدار داد و گفت: افرادی که نیاز به مصرف داروهای دارای کدئین یا مواد مخدر دارند، باید حتماً مجوز پزشکی معتبر همراه داشته باشند، زیرا در غیر این صورت اجازه ورود این داروها به عراق داده نمی‌شود و ممکن است برای افراد مشکلات حقوقی و قضایی ایجاد شود.

دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به استقرار پایگاه‌های درمانی هلال احمر در عراق و خدمات وزارت بهداشت و اورژانس در داخل کشور افزود: تمهیدات درمانی مناسبی برای زائران پیش‌بینی شده است، اما از زائران درخواست می‌کنیم با رعایت نکات ایمنی، از بروز مشکلات جسمی جلوگیری کنند.

وی توصیه کرد: زائران در طول روز بیشتر از وسایل نقلیه استفاده کنند و پیاده‌روی خود را به ساعات خنک عصر و شب موکول کنند تا از گرمازدگی پیشگیری شود. همچنین سفر به صورت گروهی و همراه با اعضای خانواده یا دوستان انجام شود و تا حد امکان از سفر انفرادی خودداری شود.

جعفری در پاسخ به پرسشی درباره وضعیت پروازهای اربعین نیز گفت: امسال بازه زمانی پروازهای ویژه اربعین از ۳۱ تیرماه تا ۱۶ مردادماه در نظر گرفته شده که نسبت به سال گذشته افزایش یافته است تا تعداد بیشتری از زائران بتوانند از تسهیلات استفاده کنند.

وی افزود: نرخ مصوب بلیت هواپیما برای مسیر تهران و استان‌های غربی ۱۲ میلیون تومان و برای استان‌های شرقی از جمله خراسان، سیستان و بلوچستان و کرمان ۱۴ میلیون تومان تعیین شده است. همچنین الزامی برای خرید بلیت رفت و برگشت وجود ندارد و زائران می‌توانند یک مسیر را با وسایل زمینی و مسیر دیگر را به صورت هوایی طی کنند.

دبیر ستاد مرکزی اربعین با اشاره به اینکه برقراری پروازها تابع شرایط عمومی و امنیتی کشور است، خاطرنشان کرد: در صورت بروز شرایط خاص امنیتی، ممکن است برخی پروازها لغو شوند که در این صورت شرکت‌های هواپیمایی اطلاع‌رسانی لازم را انجام خواهند داد و هزینه بلیت نیز به زائران مسترد می‌شود.

وی در پایان با اشاره به فراهم شدن تسهیلات مناسب در بخش حمل‌ونقل زمینی گفت: سازمان راهداری و شرکت‌های حمل‌ونقل نیز امکانات مناسبی را برای جابه‌جایی زائران با اتوبوس و سایر وسایل نقلیه فراهم کرده‌اند تا در صورت نیاز، زائران بتوانند از این ظرفیت‌ها استفاده کنند.

...........

پایان پیام/ ۲۱۸