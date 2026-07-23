پاسخ سپاه به حمله آمریکا به مسیر زائران اباعبدالله الحسین(ع)

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد: در ادامه تنبیه متجاوز و پاسخ به جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا که سحرگاه امروز به مسیر زائران اباعبدالله الحسین (ع) حمله کرد، رزمندگان سپاه در موج ۲۶ عملیات نصر۲ با حملات ترکیبی ، واحد ویژه جنگ الکترونیک آمریکا در پایگاه العدیری را تخریب کرده و با حمله به آسایشگاه نیروهای این واحد تعدادی از آنان را به هلاکت رسانده و یا مجروح کردند.

متن اطلاعیه شماره ۴۶ عملیات نصر ۲ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به شرح زیر است:

«بسم الله قاصم الجبارین

قاتلوهم حتی لاتکون فتنه

ملت عظیم الشان و تاریخ ساز ایران اسلامی,؛

استمرار حضور شگفتی ساز شما و مطالبات انقلابیتان، بزرگترین عامل دلگرمی رزمندگان اسلام و مقوم ایمان و توکل آنها به خدای متعال است.

در ادامه تنبیه متجاوز و پاسخ به جنایات ارتش کودک‌کش آمریکا که سحرگاه امروز با حمله به مسیر زائران اباعبدالله الحسین علیه السلام، ماهیت یزیدی خود را بیش از گذشته آشکار ساخت و خوی وحشی و قساوت قلب سردمداران آمریکا را برای جهانیان به نمایش گذاشت، صبح امروز رزمندگان سپاه در موج ۲۶ عملیات نصر۲ با رمز مقدس یا اباعبدالله الحسین (ع) و تقدیم به زائران اربعین حسینی(ع) با حملات ترکیبی ، واحد ویژه جنگ الکترونیک آمریکا در پایگاه العدیری را تخریب کرده و با حمله به آسایشگاه نیروهای این واحد تعدادی از آنان را به هلاکت رسانده و یا مجروح کردند.

برج مراقبت پروازی این پایگاه هم مورد اصابت واقع شد و خساراتی به آن وارد آمد و عملیات تنبیهی نیروهای ما ادامه دارد.

آمریکای شکست خورده در میدان جنگ، باز هم در صدد است با خدعه و نیرنگ، فرصت مجددی برای تنفس و تجدید قوا برای حمله ایجاد کنند و در بیانات روزهای اخیر مرتباً از برگشت به مذاکره حرف میزند.

دشمن باید تاوان عهدشکنی خود را بپردازد و این بار اجازه نخواهیم داد آمریکا با آتش بس‌های فریبنده، ذخایر نفت و مهمات خود را جایگزین و پس از آن مجدداً حملات را از سرگیرد.

ارتش متجاوز آمریکا که در تجاوزات خود بعد از شروع رسمی مجدد جنگ از پرتاب موشک های کروز از شناورهای خود در اقیانوس هند بهره می‌گرفت، با پایان یافتن ذخایر موشکی ناوهای مذکور، روز گذشته به استفاده از هواپیماهای B۱ با پرواز از پایگاه هوایی فیرفورد انگلیس روی آورد.

همانطور که مقامات وزارت خارجه نیز تصریح کردند هر پایگاهی که برای تجاوز به خاک ایران استفاده شود، هدف مشروع ما است.

به رژیم پادشاهی انگلیس که عامل اصلی بدبختی های مردم منطقه ما بوده و سوابق سیاه تجزیه کشورهای اسلامی، کشتارهای گسترده در این کشورها، تحمیل دولت های استبدادی و بدتر از همه سازماندهی هدایت عملیات اشغال فلسطین و تشکیل نکبت اسرائیل را در پرونده خود دارد و بیشترین مشارکت را در تجاوزات اخیر آمریکا و رژیم صهیونیستی ایران داشته، هشدار میدهیم بیش از این پرونده خود را سنگین نکند.

اِنا من المجرمین منتقمون»



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