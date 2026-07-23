رئیس اتاق بازرگانی کرمان: به دنبال افزایش سهم خود از تجارت افغانستان

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ رئیس اتاق بازرگانی کرمان اعلام کرد که این استان با توجه به موقعیت جغرافیایی، ظرفیتهای صنعتی و دسترسی به مسیرهای تجاری، میتواند به یکی از محورهای اصلی توسعه روابط اقتصادی میان ایران و افغانستان تبدیل شود.
مهدی طبیبزاده در همایش «معرفی بازار افغانستان» که در چارچوب دهمین رویداد توسعه بازار کرمان برگزار شد، گفت: «مصمم هستیم پلی بین منافع اقتصادی ایران و افغانستان ایجاد کنیم.»
وی افزود که بررسی فرصتهای تجاری افغانستان نه یک هزینه، بلکه سرمایهگذاری برای تقویت اقتصاد دو کشور است و شناخت دقیق ظرفیتهای بازار افغانستان میتواند زمینه حضور گستردهتر فعالان اقتصادی کرمان را فراهم کند.
رئیس اتاق بازرگانی کرمان با اشاره به موقعیت این استان در شرق ایران و نزدیکی آن به آبهای آزاد، گفت کرمان میتواند به مرکزی برای بستهبندی، برندینگ و صادرات مجدد کالاهای افغانستان تبدیل شود.
به گفته او، ظرفیتهای صنعتی کرمان در حوزههایی مانند فولاد، مصالح ساختمانی، صنایع غذایی، کشاورزی، ماشینآلات و انرژی خورشیدی، زمینه مناسبی برای همکاری مشترک با افغانستان ایجاد کرده است.
طبیبزاده بازار افغانستان با جمعیتی بیش از ۴۲ میلیون نفر را فرصتی مهم برای فعالان اقتصادی ایران دانست و گفت با توسعه مسیرهای ترانزیتی، انتقال کالا از افغانستان به کرمان میتواند هزینههای حملونقل را کاهش دهد.
وی اظهار داشت با وجود ظرفیت تجارت بیش از ۱۰ میلیارد دلاری میان ایران و افغانستان، سهم استان کرمان از این مبادلات تاکنون کمتر از ۵۰ میلیون دلار بوده و هدفگذاری شده است این رقم در آینده افزایش قابل توجهی پیدا کند.
تأکید بر سرمایهگذاری مشترک
کمالالدین توحید اختریان، رئیس اتاق مشترک افغانستان و ایران، نیز در این نشست افغانستان را بازاری دارای فرصتهای گسترده سرمایهگذاری توصیف کرد و خواستار تسهیل روند صدور ویزا و رفتوآمد فعالان اقتصادی میان دو کشور شد.
وی بر اهمیت انتقال دانش فنی، اجرای پروژههای مشترک و همکاری در حوزههایی مانند معدن، کشاورزی، انرژی و زیرساخت تأکید کرد.
محمود سیادت، رئیس اتاق مشترک ایران و افغانستان، نیز از امکان افزایش چندبرابری تعاملات اقتصادی کرمان و افغانستان در سالهای آینده سخن گفت و از فعالان اقتصادی خواست حضور مستقیمتری در بازار افغانستان داشته باشند.
افتتاح شعبه اتاق مشترک ایران و افغانستان در کرمان
در این نشست، دبیرکل اتاق ایران با انتقاد از پایین بودن سطح مبادلات تجاری میان دو کشور، توسعه همکاریهای اقتصادی را نیازمند ایجاد شناخت مشترک، کاهش موانع تجاری و افزایش سرمایهگذاریهای مشترک دانست.
در پایان این مراسم، تفاهمنامه تأسیس شعبه کرمان اتاق مشترک ایران و افغانستان میان طرفهای اقتصادی دو کشور امضا و دفتر این شعبه افتتاح شد.
فعالان اقتصادی معتقدند توسعه روابط تجاری ایران و افغانستان، علاوه بر افزایش صادرات و سرمایهگذاری، میتواند به تقویت مسیرهای ترانزیتی منطقه و کاهش وابستگی افغانستان به مسیرهای محدود تجاری کمک کند.
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