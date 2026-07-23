به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد در افغانستان (اوچا) در تازهترین گزارش خود اعلام کرده است که محدودیتها و مداخلات طالبان، فعالیت نهادهای امدادرسان بینالمللی را با چالشهای جدی مواجه کرده است.
براساس این گزارش، در ماه ژوئن دستکم ۶۰ مورد مانع در روند فعالیتهای بشردوستانه در سراسر افغانستان ثبت شده که بخش قابل توجهی از آن مربوط به مداخله در اجرای برنامههای امدادی و محدودیت علیه کارکنان زن بوده است.
اوچا گفته است از مجموع رویدادهای ثبتشده، ۴۳ مورد مربوط به مداخلات مستقیم طالبان در فعالیتهای بشردوستانه بوده است. از این میان، ۲۲ مورد شامل دخالت در اجرای برنامهها و ۱۳ مورد مربوط به محدودیت مشارکت کارکنان زن در فعالیتهای امدادی گزارش شده است.
بازداشت کارکنان سازمان ملل
این نهاد سازمان ملل همچنین از افزایش موارد خشونت و فشار علیه کارکنان امدادی خبر داده است. براساس گزارش اوچا، در این بازه زمانی ۱۱ رویداد خشونتآمیز علیه کارکنان نهادهای بشردوستانه ثبت شده که شامل ۱۰ مورد بازداشت و یک مورد تهدید بوده است.
در مجموع، ۱۴ کارمند سازمان ملل در این مدت توسط نیروهای طالبان بازداشت شدهاند که ۹ مورد آن توسط مأموران وزارت امر به معروف و نهی از منکر طالبان انجام شده است.
اوچا بهطور مشخص به بازداشت چند امدادگر سازمان ملل در مرکز پذیرش مهاجران در اسلامقلعه هرات اشاره کرده و گفته است این افراد به دلیل مسائلی مانند رعایت نکردن پوشش مورد نظر طالبان و اصلاح ریش بازداشت شدهاند؛ اقدامی که به گفته این نهاد، نگرانیهای جدی درباره امنیت کارکنان سازمان ملل ایجاد کرده است.
محدودیت علیه زنان در فعالیتهای بشردوستانه
گزارش اوچا همچنین بر ادامه محدودیتهای اعمالشده بر حضور زنان در برنامههای امدادی تأکید کرده است.
براساس این گزارش، در چهار مورد، نیروهای طالبان مانع دسترسی زنان به کمکهای بشردوستانه شدهاند. همچنین طالبان در روند استخدام سه کارمند سازمان ملل مداخله کرده و محدودیتهایی بر رفتوآمد کارکنان این سازمان اعمال کرده است.
اوچا اعلام کرده است که در این مدت شش مورد محدودیت رفتوآمد شامل توقف، بازرسی و بررسی اسناد کارکنان سازمان ملل ثبت شده که باعث تأخیر در اجرای برخی برنامههای امدادی شده است.
افزایش نگرانی درباره دسترسی مردم به کمکها
دفتر هماهنگکننده کمکهای بشردوستانه سازمان ملل هشدار داده است که ادامه این محدودیتها میتواند توانایی نهادهای بینالمللی برای رساندن کمک به نیازمندان را کاهش دهد.
براساس این گزارش، ۳۰ رویداد با انگیزه جنسیتی نیز در این دوره ثبت شده که شامل محدودیت در استخدام زنان، جلوگیری از حضور آنان در دورههای آموزشی و کاهش دسترسی زنان به خدمات بشردوستانه بوده است.
اوچا همچنین گفته است محدودیتهای اعمالشده بر استفاده از تلفنهای هوشمند و برخی ابزارهای ارتباطی، ظرفیت عملیاتی سازمان ملل را در افغانستان کاهش داده است.
ادامه چالش میان طالبان و نهادهای امدادی
این نخستین بار نیست که سازمان ملل از موانع ایجادشده در مسیر فعالیتهای بشردوستانه در افغانستان گزارش میدهد.
اوچا پیش از این نیز اعلام کرده بود که در ماه مارچ، امدادرسانان در ۸۶ مورد به دلیل درگیریهای مرزی، حوادث طبیعی و مداخلات محلی نتوانستهاند به افراد نیازمند کمکرسانی کنند.
این نهاد همچنین از کشتهشدن یک امدادرسان و بازداشت سه امدادگر در همان دوره خبر داده بود.
با توجه به وابستگی میلیونها شهروند افغانستان به کمکهای بشردوستانه، سازمان ملل تأکید کرده است که حفظ امنیت کارکنان امدادی، تضمین دسترسی بدون مانع به نیازمندان و رعایت اصول بیطرفی بشردوستانه، برای ادامه فعالیتهای امدادی در این کشور ضروری است.
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