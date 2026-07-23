ایران درگیر جنگی جهانی با مشارکت مستقیم و غیرمستقیم ۳۰ کشور است

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حسن هانیزاده، کارشناس مسائل سیاسی، در گفتوگو با خبرنگار ابنا با اشاره به تداوم حملات آمریکا که وارد دهمین روز خود شده است، اظهار داشت: آمریکاییها در عرصه میدانی نشان دادهاند که از ضعف جدی برخوردارند و هیچ راهبرد مشخصی برای دستیابی به اهداف خود ندارند؛ به همین دلیل به بمباران کور و بیهدف مناطق مسکونی، بیمارستانها و مدارس روی آوردهاند.
وی با اشاره به نقض آشکار قوانین بینالمللی از سوی آمریکا افزود: هرچند امروز عملاً چیزی به نام قوانین بینالمللی وجود ندارد و آنچه بر مناسبات جهانی حاکم شده، قانون جنگل است، اما حتی بر اساس پروتکلهای ژنو، بهویژه ماده چهارم این کنوانسیون، مناطق مسکونی، مراکز درمانی و آموزشی از تعرض در زمان جنگ مصون هستند. با این حال، آمریکاییها به دلیل شکست در میدان، تلاش میکنند با هدف قرار دادن مردم، میان حاکمیت و ملت شکاف ایجاد کنند.
هانیزاده با تأکید بر آمادگی کامل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: نیروهای مسلح با هوشمندی و دقت، پاسخهای لازم را به تجاوزات دادهاند و برای هر سناریویی که آمریکا طراحی میکند، سناریوی متقابل و متناسبی در اختیار دارند.
وی با اشاره به تحولات اخیر در منطقه و تأثیر آن بر بازار انرژی اظهار داشت: در پی اقدامات اخیر، تنگه هرمز عملاً بسته شده و بر اساس گزارشها، بیش از ۱۷۰ کشتی در پشت این آبراه متوقف شدهاند. این وضعیت موجب ایجاد ترافیک سنگین دریایی شده که برای آمریکا و اقتصاد جهانی قابل تحمل نیست.
این کارشناس مسائل سیاسی ادامه داد: قیمت نفت نیز به ۱۰۰ دلار رسیده و پیشبینی میشود در روزهای آینده از این رقم نیز فراتر رود. این مسئله تأثیر مستقیمی بر وضعیت معیشتی مردم آمریکا و کشورهای اروپایی خواهد گذاشت و تابآوری اقتصادی غرب در برابر یک جنگ فرسایشی را با چالش جدی مواجه میکند.
وی خاطرنشان کرد: فشارهای اخیر دونالد ترامپ و تشدید بمبارانهای بیهدف، بیش از هر چیز نشاندهنده ضعف میدانی آمریکا و شکست نیروهای نظامی این کشور و همپیمانانش در منطقه است و این حملات هیچ دستاورد نظامی برای واشنگتن به همراه نخواهد داشت.
هانیزاده در پاسخ به این پرسش که مهمترین نشانههای شکست آمریکا در جنگ تحمیلی سوم چیست، گفت: از ابتدای این جنگ تاکنون، آمریکا نتوانسته به اهداف تعیین شده خود دست یابد. نباید فراموش کرد که واشنگتن بهتنهایی مدیریت این جنگ را بر عهده ندارد، بلکه ایران حداقل با ۳۰ کشور به طور مستقیم و غیرمستقیم درگیر است و این یک جنگ جهانی علیه ایران تلقی میشود.
وی افزود: آمریکاییها بهخوبی دریافتهاند که قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران بر دو پایه مهم استوار است؛ نخست، اقتدار نیروهای مسلح و دوم، حضور و حمایت مردم. حضور گسترده مردم در صحنه و پاسخهای دقیق و هوشمندانه نیروهای مسلح، بخش مهمی از این اقتدار را تشکیل میدهد.
این کارشناس مسائل سیاسی اظهار داشت: آمریکا و متحدانش اکنون با کمبود مهمات و نیرو مواجه هستند و به همین دلیل میکوشند از طریق بمباران مناطق مسکونی، ایران را وادار به تسلیم کنند؛ در حالی که چنین رویکردی هیچ جایگاهی در فرهنگ و ادبیات ملت ایران ندارد و جمهوری اسلامی هرگز تحت تأثیر تهدیدات آمریکا قرار نخواهد گرفت.
هانیزاده با اشاره به مواضع اخیر مقامات جمهوری اسلامی ایران گفت: طی ۲۴ ساعت گذشته، مواضع قاطع و روشنی از سوی قرارگاه مرکزی خاتمالانبیا، رئیس تیم مذاکرهکننده، رئیس مجلس شورای اسلامی و وزیر امور خارجه اعلام شده است که نشاندهنده انسجام سیاسی کشور در برابر تجاوزات آمریکاست.
وی افزود: علاوه بر مواضع سیاسی، پاسخهای کوبنده نیروهای مسلح نیز بخش مهمی از قدرت بازدارندگی جمهوری اسلامی را تشکیل میدهد. در روزهای گذشته، دستکم ۱۴ پایگاه و قرارگاه وابسته به آمریکا در کشورهای پیرامونی ایران هدف حمله قرار گرفتهاند که بیانگر دقت و توان عملیاتی نیروهای مسلح ایران است.
هانیزاده در بخش دیگری از سخنان خود به سفر علی الزیدی، نخستوزیر جدید عراق، به تهران اشاره کرد و گفت: این سفر از اهمیت ویژهای برخوردار است؛ چراکه نخستین سفر رسمی وی پس از آغاز مسئولیت نخستوزیری محسوب میشود و در شرایطی انجام میگیرد که وی اخیراً نیز به واشنگتن سفر کرده و ۴۸ توافقنامه میان عراق و آمریکا به امضا رسیده است.
وی تصریح کرد: عراق به دلیل پیوندهای عمیق سیاسی، امنیتی، مذهبی و عاطفی با ایران، ظرفیت بالایی برای ایفای نقش در کاهش تنشهای موجود دارد. مسائل امنیتی، حضور گروهکهای تجزیهطلب و تروریستی در اقلیم کردستان و همکاریهای دوجانبه، از جمله موضوعاتی است که در مذاکرات میان نخستوزیر عراق و مقامات جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
هانیزاده در پایان خاطرنشان کرد: به نظر میرسد علی الزیدی علاوه بر پیگیری مسائل دوجانبه، میتواند حامل پیامهایی از سوی دولت آمریکا نیز باشد. با توجه به اینکه هرگونه تحول در ایران، آثار مستقیم بر عراق خواهد داشت، بغداد تلاش میکند از گسترش تنشها جلوگیری کند و از ظرفیت خود برای میانجیگری میان تهران و واشنگتن بهره بگیرد؛ ظرفیتی که میتواند در شرایط کنونی نقش مهمی در کاهش بحران ایفا کند.
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