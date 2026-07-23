به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محسن عرفاتی، معاون امور علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به جایگاه زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) اظهار داشت: امام هادی(ع) به کسانی که امکان تشرف به آستان مقدس امام حسین(ع) را ندارند، اجازه داده‌اند حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را زیارت کنند؛ چراکه زیارت آن حضرت، ثواب زیارت سیدالشهدا(ع) را دارد.

وی با بیان اینکه بشارتی برای مشتاقان زیارت اربعین دارد، افزود: از کنار ضریح مطهر سیدالکریم، نایب‌الزیاره همه خوبان و همه کسانی خواهم بود که دلشان راهی کربلاست و در حال بستن بار سفر اربعین هستند و نیت زیارت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) را در دل دارند.

معاون امور علمی و فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به روایت امام حسن عسکری(ع) تصریح کرد: امام عسکری(ع) فرمودند یکی از نشانه‌های مؤمن، زیارت اربعین است و از خداوند متعال می‌خواهیم که زیارت کربلای معلی را نصیب همه مشتاقان کند.

عرفاتی ادامه داد: اگر کسی موفق به حضور در کربلا نشد، می‌تواند در روز اربعین با حضور در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی(ع)، همراه با دیگر زائران، زیارت اربعین را قرائت کند.

وی سپس به روایتی از امام صادق(ع) در کتاب معتبر کامل‌الزیارات ابن‌قولویه قمی اشاره کرد و گفت: امام صادق(ع) فرمودند: «مَن أَرادَ اللهُ بِهِ الخَیرَ قَذَفَ فی قَلبِهِ حُبَّ الحُسَینِ وَ حُبَّ زِیارَتِهِ»؛ هرگاه خداوند خیر بنده‌ای را بخواهد، محبت امام حسین(ع) و شوق زیارت آن حضرت را در قلب او قرار می‌دهد.

معاون امور علمی و فرهنگی حرم حضرت عبدالعظیم(ع) خاطرنشان کرد: هر کس آرزوی زیارت امام حسین(ع) را در دل دارد، باید بداند این اشتیاق، نعمتی الهی و نشانه خیرخواهی خداوند نسبت به اوست.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد این خیر الهی در دل همه دوستداران اهل‌بیت(ع) و همه مسلمانان قرار گیرد و همگان از محبت و زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) بهره‌مند شوند.

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