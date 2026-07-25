کتاب »سیره جنگی و اخلاق نظامی حضرت محمد(ص)« منتشر شد

فصل‌های این اثر به جنگ‌های مهم صدر اسلام اختصاص دارد؛ فصل مربوط به نبرد بدر، نخستین رویارویی بزرگ مسلمانان با مشرکان را روایت می‌کند که با وجود برتری عددی دشمن، به پیروزی مسلمانان انجامید. در فصل اُحُد، نویسنده به نبردی می‌پردازد که به‌دلیل تخلف برخی از فرمان پیامبر(ص)، به شکست انجامید. فصل احزاب یا خندق نیز محاصره مدینه توسط اتحاد قبایل را شرح می‌دهد که با تدبیر پیامبر اکرم(ص) دفع شد. نبرد خیبر به‌عنوان پایان‌بخش تهدیدات یهودیان در شمال مدینه و نبرد حُنین که پس از فتح مکه رخ داد، از دیگر بخش‌های کتاب هستند.

نکته برجسته این اثر، تأکید بر این حقیقت است که جنگ‌های پیامبر اکرم (ص) جنبه دفاعی داشته و اصول ارزشمند انسانی در میدان نبرد رعایت می‌شده است. همچنین برخورد انسانی با اسیران، کمک به مجروحان دشمن و پرهیز از تعرض به غیرنظامیان از جمله آموزه‌هایی است که در کتاب برجسته شده‌اند. این اصول برای جامعه جنگ‌زده افغانستان که بیش از هر زمان به اخلاقیات و احترام به خون انسان نیازمند است، بسیار مفید و کاربردی به نظر می‌رسد.

قابل ذکر است، ویراستاری کتاب را دکتر محمدعوض اعتمادی بر عهده داشته و مقدمه آن را محمدجواد برهانی نوشته است. قلم روان و زبان ساده کتاب، آن را برای عموم مخاطبان قابل استفاده ساخته و می‌تواند منبعی ارزشمند برای پژوهشگران، طلاب و علاقه‌مندان به سیره نبوی باشد.

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