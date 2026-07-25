روایتی از تشییع تاریخی امام شهید در کربلا/ ۳۰ متر در یک ساعت

به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام فلاح سبتی، از مدیران عتبه مقدسه حسینی در ایران در گفتوگویی، با اشاره به مراسم تشییع امام شهید در کربلا، اظهار داشت: حقیقتاً چیزی که بیش از همه توجه مرا جلب کرد، این صحنه بود که وقتی خودروی حامل پیکر مطهر رهبر شهید ـ که خداوند روح پاکش را متعالی گرداند ـ وارد شد، دیدیم فاصله خودرو تا داخل حرم امام حسین(ع) شاید بیش از ۲۵ تا ۳۰ متر نبود، اما با این حال، پیکر مطهر نزدیک به یک ساعت، بلکه بیشتر، طول کشید تا به محل تعیینشده برسد.
وی افزود: علت این موضوع آن بود که وقتی پیکر مطهر بر دستان مردم قرار گرفت، میدیدیم که تابوت در میان انبوه جمعیت، پیوسته به این سو و آن سو حرکت میکرد. این احساسات و شور مردم، امری اتفاقی و بیدلیل نبود؛ زیرا پشت این پیکر، میراثی بزرگ و عظیم قرار داشت.
این مدیر آستان مقدس امام حسین(ع) در ایران ادامه داد: این پیکر، نخست متعلق به یکی از بزرگترین مراجع دینی این دوران بود. همچنین متعلق به رهبری بزرگ بود که تأثیری ژرف بر حرکت اسلام و بر جریان تشیع در عصر حاضر گذاشت. او رهبری بود که مسیر عمل را نه فقط در سخن، بلکه در عمل ترسیم کرد و بهصورت عملی نشان داد که یک عالم دین، یک رهبر دینی، امتگرا و اسلامی، چگونه میتواند در برابر قدرتهای استکبار جهانی ایستادگی و مقاومت کند.
فلاح سبتی تصریح کرد: روشن است که این قدرتها همه توان و امکانات خود را برای تسلط بر منطقه خاورمیانه ـ که خاستگاه و گستره اسلام است ـ به کار گرفتهاند. البته قصد ندارم درباره اهمیت این منطقه سخن بگویم، اما همه این مسائل در آگاهی و وجدان مردم عراق حضور داشت. به همین دلیل میبینیم که مردم، گرمای بسیار شدید ـ که نزدیک به ۵۰ درجه سانتیگراد بود ـ را تحمل کردند.
وی خاطرنشان کرد: مردم کارهای خود را رها کردند و از صبح زود آمدند. در حالی که قرار بود مراسم تشییع در کربلا ساعت چهار بعدازظهر برگزار شود، مردم از ساعتها قبل در خیابانها، پارکها، زیر سایه و حتی زیر آفتاب منتظر رسیدن این پیکر مبارک بودند.
فلاح سبتی افزود: اگر به این بازه زمانی نگاه کنیم، میبینیم که با وجود برنامهریزی برای ساعت چهار عصر، مراسم تشییع تا اندکی پیش از نماز صبح ادامه یافت.
نایب رئیس موسسه الدلیل وابسته به عتبه حسینی در پایان گفت: این، در واقع، نشاندهنده میزان تأثیر عمیق و جایگاه والای این رهبر بزرگ در احساسات و عواطف مردم بود. البته منظورم تنها مسلمانان یا شیعیان نیست؛ بلکه حتی غیرمسلمانان نیز، همه انسانهای آزادهای که آرزوی آزادی دارند و با استعمار و سلطهگری مخالفاند، چنین احساساتی را در دل و جان خود نسبت به او داشتند.
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