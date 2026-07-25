تظاهرات گسترده در الحدیده در محکومیت حملات عربستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تجمع‌کنندگان که با حضور احمد البشری، معاون اول استاندار الحدیده، و محمد حلیسی، معاون استاندار، برگزار شد، با در دست داشتن پلاکاردهایی، حملات به بندر الحدیده و دیگر تأسیسات خدماتی را محکوم کردند. آنان اعلام کردند که هدف قرار دادن زیرساخت‌های غیرنظامی، نشان‌دهنده ادامه سیاست حمله به خدمات اساسی مورد نیاز میلیون‌ها شهروند یمنی است.

شرکت‌کنندگان در این تجمع‌ها به عربستان هشدار دادند که ادامه حملات به زیرساخت‌ها و مراکز خدماتی، تنها هزینه‌های بیشتری برای این کشور به دنبال خواهد داشت و موجب تقویت همبستگی و مقاومت مردم یمن در دفاع از حاکمیت و سرزمین خود خواهد شد.

در بیانیه پایانی این تجمع‌ها، حمله به بنادر و تأسیسات خدماتی ادامه سیاست محاصره و مجازات جمعی علیه مردم یمن توصیف شد.

این بیانیه همچنین هدف قرار دادن عمدی مراکز غیرنظامی را نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی و حقوق بشردوستانه و مصداق جنایت جنگی دانست و از سازمان ملل و جامعه جهانی خواست برای توقف این حملات و پاسخگو کردن عاملان آن اقدام کنند.

در این بیانیه تأکید شده است که حملات اخیر، مردم الحدیده را از ادامه مقاومت بازنخواهد داشت و بی‌پاسخ نخواهد ماند.

شرکت‌کنندگان با اعلام حمایت از نیروهای مسلح یمن، بر تداوم راهبرد «محاصره در برابر محاصره، بنادر در برابر بنادر و تشدید در برابر تشدید» تأکید کردند و خواستار پاسخ قاطع به حملات و حفظ آمادگی کامل برای مقابله با هرگونه تشدید تنش تا پایان محاصره و توقف تجاوز شدند.

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