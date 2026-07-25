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انصارالله: حمله عربستان به تأسیسات غیرنظامی یمن بی‌پاسخ نخواهد ماند

۳ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۳:۵۴
کد مطلب: 1844703
انصارالله: حمله عربستان به تأسیسات غیرنظامی یمن بی‌پاسخ نخواهد ماند

دفتر سیاسی جنبش انصارالله یمن با محکوم کردن حملات اخیر عربستان به تأسیسات غیرنظامی در استان الحدیده و جزیره کمران، این اقدامات را تشدیدی خطرناک در روند تجاوز و محاصره یمن دانست و تأکید کرد که این حملات بدون پاسخ نخواهد ماند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دفتر سیاسی جنبش انصارالله اعلام کرد حملات عربستان به تأسیسات غیرنظامی، به‌ویژه بندر الحدیده، ادامه سیاست مجازات جمعی و تشدید محاصره علیه ملت یمن است. این جنبش تأکید کرد که هدف قرار دادن زیرساخت‌های حیاتی و مراکز خدماتی، اقدامی علیه زندگی روزمره مردم یمن به شمار می‌رود.

انصارالله با اشاره به ناکامی‌های نظامی و سیاسی عربستان در سال‌های گذشته، تصریح کرد که ریاض می‌کوشد شکست‌های خود را با حمله به زیرساخت‌ها و مؤلفه‌های حیاتی زندگی مردم یمن جبران کند. در این بیانیه، هدف قرار دادن اماکن و تأسیسات غیرنظامی، نقض آشکار قوانین و مقررات بین‌المللی توصیف شده است.

دفتر سیاسی انصارالله ضمن انتقاد از سکوت نهادهای بین‌المللی، تأکید کرد که حملات اخیر مسئولیت اخلاقی و حقوقی جامعه جهانی را دوچندان کرده است. این جنبش خواستار ایفای نقش مؤثر نهادهای بین‌المللی در توقف حملات و پایان دادن به محاصره یمن شد.

انصارالله در پایان هشدار داد که حملات اخیر بدون پاسخ نخواهد ماند و معادله بازدارندگی که به گفته این جنبش توسط ملت، رهبری و نیروهای مسلح یمن تثبیت شده، همچنان پابرجاست.

در این بیانیه آمده است: «محاصره در برابر محاصره، بنادر در برابر بنادر و تشدید تنش در برابر تشدید تنش» راهبردی است که ادامه تجاوز، تنها خسارت‌های بیشتری را برای طرف‌های متجاوز به دنبال خواهد داشت.

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