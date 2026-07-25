به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن اربعین حسینی ۱۴۰۵، پویش رسانهای «ردپای عشق» بر اساس این فراخوان، علاقهمندان میتوانند تصاویر مربوط به مراحل مختلف سفر اربعین، از آمادگی و اعزام تا حضور در مسیر پیادهروی، موکبهای خدمترسان و لحظات معنوی در مسیر نجف تا کربلای معلی را در این پویش رسانهای به اشتراک بگذارند.
دبیرخانه این پویش اعلام کرده است که آثار ارسالی پس از پایان مراسم اربعین توسط هیئت داوران بررسی خواهد شد و به تصاویر برتر و آثار منتخب، جوایز ارزندهای اهدا میشود.
علاقهمندان میتوانند آثار خود را از طریق شناسه @Tanineqom در پیامرسانها ارسال کنند.
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