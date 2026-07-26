به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ نیویورکتایمز، شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی و دیگر رسانههای عبری طی روزهای اخیر در گزارشهایی جداگانه اعلام کردند که دونالد ترامپ در مقطع کنونی تصمیم گرفته است از گسترش دامنه عملیات نظامی علیه ایران خودداری کند. این رسانهها تأکید کردهاند که مجموعهای از ملاحظات امنیتی و سیاسی، کاخ سفید را به سمت پرهیز از ورود به یک رویارویی گستردهتر سوق داده است.
نگرانی از فرسایش توان نظامی آمریکا
بر اساس گزارش نیویورکتایمز، یکی از مهمترین دغدغههای دولت آمریکا، کاهش ذخایر موشکهای رهگیر پاتریوت و مهمات سامانههای پدافند هوایی در غرب آسیاست. رسانههای عبری نیز مدعی شدهاند که حملات ایران در جریان تحولات اخیر، بخش قابل توجهی از ظرفیتهای دفاعی آمریکا و متحدانش در منطقه خلیج فارس را تحت تأثیر قرار داده و برآوردهای نظامی واشنگتن را با چالش مواجه کرده است.
در کنار این موضوع، نگرانی از آسیبپذیری متحدان عرب آمریکا، احتمال گسترش دامنه جنگ به سایر نقاط منطقه و تبعات احتمالی آن بر اقتصاد جهانی و بازار انرژی نیز در زمره عوامل تأثیرگذار بر تصمیم اخیر کاخ سفید عنوان شده است. برخی گزارشها همچنین از نگرانی دولت آمریکا نسبت به شکلگیری موج جدیدی از بیثباتی و بحرانهای انسانی در منطقه خبر میدهند.
تغییر محاسبات واشنگتن در برابر تهران
همزمان، ارزیابیهای منتشرشده در برخی رسانههای بینالمللی از جمله سیانان، حاکی از آن است که ایران توانسته است با حفظ انسجام داخلی و ارتقای توانمندیهای بومی، هزینه هرگونه اقدام نظامی گسترده را برای طرف مقابل افزایش دهد. این تحلیلها تأکید دارند که سیاست فشار حداکثری و تهدید نظامی، برخلاف برخی پیشبینیها، به تغییر رفتار تهران منجر نشده و حتی موجب افزایش تردیدها درباره کارآمدی این رویکرد در میان تصمیمگیران آمریکایی شده است.
در همین چارچوب، نیویورکتایمز گزارش داده است که شماری از مشاوران ترامپ، از جمله جرد کوشنر، بر این باورند که ادامه فشارهای اقتصادی و پیگیری مسیرهای دیپلماتیک، در شرایط کنونی گزینهای کمهزینهتر از ورود به یک جنگ جدید در غرب آسیاست؛ موضوعی که نشاندهنده شکاف در ارزیابیها درباره آینده تقابل با ایران است.
مجموع این گزارشها نشان میدهد که معادلات مربوط به ایران در محاسبات راهبردی آمریکا پیچیدهتر از گذشته شده است. آنچه از روایت رسانههای غربی و صهیونیستی برمیآید، این است که نگرانی از هزینههای نظامی، اقتصادی و سیاسی، واشنگتن را دستکم در مقطع فعلی به سمت پرهیز از تشدید تنش سوق داده و بار دیگر نقش بازدارندگی و تأثیرگذاری ایران در تحولات غرب آسیا را در کانون توجه تحلیلگران بینالمللی قرار داده است.
احتیاط در برابر روایتهای رسانهای و محاسبات متغیر
با این حال، برخی ناظران معتقدند که مجموعه این گزارشها باید با احتیاط مورد ارزیابی قرار گیرد. تجربه تحولات منطقه در سالهای اخیر نشان داده است که تصمیمات راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی میتواند در بازهای کوتاه دستخوش تغییر شود و هرگونه کاهش تنش اعلامی، لزوماً به معنای کنار گذاشتن گزینههای نظامی نیست. از این منظر، رصد مستمر تحرکات میدانی، جابهجاییهای نظامی و نشانههای سیاسی و رسانهای از اهمیت ویژهای برخوردار است.
همچنین، نمیتوان احتمال بهرهگیری همزمان از فضاسازی رسانهای و عملیات شناختی با هدف ایجاد خطای محاسباتی در طرف مقابل را نادیده گرفت؛ مسئلهای که ضرورت حفظ هوشیاری و پرهیز از هرگونه خوشبینی یا بدبینی مطلق نسبت به تحولات پیشرو را دوچندان میکند.
در منیجه با وجود ارزیابیهای اخیر رسانههای غربی و صهیونیستی، تجربه تحولات سالهای گذشته نشان میدهد که نباید روایتهای رسانهای را لزوماً معادل تصمیم نهایی بازیگران دانست. نیویورکتایمز پیشتر در بررسی حملات سال ۲۰۲۵ رژیم صهیونیستی به ایران گزارش داده بود که بخشی از نشانههای پیش از حمله، از سوی برخی ناظران بهعنوان عملیات روانی و اهرم فشار در روند مذاکرات ارزیابی شده بود، اما در نهایت به اقدام نظامی منجر شد.
از سوی دیگر، گزارشهای جدید آکسیوس نیز تأکید دارد که توقف حملات آمریکا به ایران، بیش از آنکه به معنای پایان گزینه نظامی باشد، میتواند یک وقفه تاکتیکی در چارچوب بازآرایی راهبردی تلقی شود. بر همین اساس، برخی تحلیلگران معتقدند که تحرکات میدانی و روایتهای رسانهای باید بهصورت همزمان رصد شوند؛ چرا که در منازعات پیچیده امروز، جنگ شناختی و تلاش برای ایجاد خطای محاسباتی در طرف مقابل، بخشی از میدان نبرد محسوب میشود.
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