وقتی ساکنان جنوب یمن هم از عملیات ارتش یمن علیه عربستان حمایت کردند

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ ساکنان استانهای جنوبی یمن که در حال حاضر تحت کنترل دولت عدن مورد حمایت عربستان قرار دارند واکنش قابلتوجهی نشان داده و حمایت خود را از عملیات نظامی روز گذشته ارتش یمن وابسته به دولت صنعا ابراز کردند.
این عملیات در پاسخ به حملات هوایی عربستان علیه زیرساختهای مخابراتی و جزیره کمران در استان الحدیده بود و تأسیسات حیاتی شرکت آرامکو در جیزان و ینبع را هدف قرار داد.
طبق گزارش مساءپرس، شبکههای اجتماعی شاهد مشارکت گسترده فعالان استانهای جنوبی در انتشار اخبار این عملیات بود؛ آنها این عملیات را منعکس کننده موضع تمام یمنیها دانستند؛ این پیامی است که بر میزان حمایت مردمی از تلاش صنعا برای شکستن محاصره تأکید دارد.
تحلیلگران سیاسی خاطرنشان کردهاند که حمایت مردمی بیسابقه در استانهای جنوبی از عملیات صنعا در عمق خاک عربستان، ریشه در عواملی بنیادین دارد؛ به ویژه شکلگیری این باور عمومی که نقش عربستان ماهیتی منفی دارد. افکار عمومی یمن، چه در شمال و چه در جنوب به این یقین رسیدهاند که عربستان قصد دارد تحت عناوین و بهانههای مختلف، قیمومیت خود را بر سراسر یمن تحمیل کند.
همچنین مجموعهای از بحرانهای سیستماتیک از مشکلات اقتصادی گرفته تا وخامت شرایط معیشتی که طی سالهای اخیر گریبانگیر مناطق تحت کنترل دولت مستقر در عدن بوده، مردم را بر آن داشته است تا از هرگونه تکیه به عربستان دست بردارند. آنها بر این باورند که عربستان در پی گسترش نفوذ خود به قیمت پایمال کردن منافع و جان یمنیهاست و در عین حال، هیچیک از وعدههای سالهای اخیر خود را محقق نکرده است.
اخیرا ارتش یمن در پاسخ به تجاوز عربستان به استانهای این کشور، تأسیسات شرکت آرامکو در جیزان و ینبع را هدف قرار داد.
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