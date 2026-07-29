معرفی ۷۰ عنوان کتاب با موضوع «راهبر شهید» در آستانه اربعین حسینی

به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با فرارسیدن اربعین حضرت اباعبدالله الحسین(ع)، ستاد محرم و اربعین کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان، فهرست «راهبر شهید» شامل ۷۰ عنوان کتاب را منتشر کرد.
این فهرست با همکاری کمیته بررسی کتاب کانون و با هدف معرفی منابع مطالعاتی مرتبط با فرهنگ عاشورا، ایثار، مقاومت و الگوهای راهبری تهیه شده است.
فهرست «راهبر شهید» ۷۰ عنوان کتاب با موضوع شهید، مجاهد و شخصیتهای الهامبخش را در بر میگیرد و برای استفاده مربیان، کارشناسان، اعضای مراکز فرهنگیهنری کانون و خانوادهها تدوین شده است.
من و کتاب، مرگ تاجرانه، مناسک حج، جاذبه حسینی، غناء و موسیقی، درست فهمیدن اسلام، بازگشت به نهجالبلاغه، گفتاری در باب صبر، رو به پایان و خون دلی که لعل شد، عنوانهای برخی از کتابهای این نمایه است.
کتابهای این مجموعه از میان آثار منتشر شده از سوی ناشرانی همچون سوره مهر، کتاب فردا، انقلاب اسلامی، شاهد، فقه روز، آستان قدس رضوی، ترآوا، مسیا، لوح و قلم، حزب جمهوری اسلامی، بنیاد نهجالبلاغه، کنفرانس جهانی اهل بیت(ع)، کنگره جهانی حضرت رضا(ع)، معارف، موسسه مطالعات و پژوهشهای سیاسی، سایان، عصر جوان، خط مقدم، شهید کاظمی، بهنشر، بهار دلها، ژرفای شناخت، احیاء، دانشگاه علوم اسلامی رضوی و شماری دیگر از ناشران در این حوزه انتخاب شدهاند.
انتشار این فهرست بخشی از برنامههای ستاد محرم و اربعین کانون برای معرفی منابع معتبر و ترویج فرهنگ مطالعه با محور مفاهیم عاشورایی در میان کودکان، نوجوانان و خانوادههاست.
فهرست ۷۰ عنوان کتاب «راهبر شهید»
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