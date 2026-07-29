ویژه نامه راهیان حسینی در مسیر اربعین حسینی در حوزه نت منتشر شد 

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام والمسلمین احمداکبری، مدیر پایگاه حوزه نت وابسته به مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی امروز چهارشنبه هفتم مردادماه در گفتگو با خبرنگاران با اعلام این خبر اظهارکرد: پایگاه حوزه نت از سال ۱۳۷۷ با هدف اطلاع رسانی در زمینه معارف اسلام ناب محمدی(ص) و اشاعه اندیشه های پاک اهل بیت(ع) فعالیت خود را به عنوان یکی از پیشتازان این عرصه در کشور آغاز کرد.

استاد حوزه علمیه افزود: اکنون با توجه سه دهه از حضور این پایگاه در عرصه جهانی وب و با اهتمام به تغییرات جدی در فضای سایبر و دگرگونی شرایط و نیازهای مخاطبان و اولویت های اطلاع رسانی و همچنین رشد فزاینده ظرفیت ها و بسترهای اینترنتی، این پایگاه افتخار دارد که پاسخگوی نیازهای مخاطبان و ارائه آموزه های دینی در قالب های نو را در رأس کارهای خود، قرار داده است.

وی ویژه نامه ها را یکی از بخش های متنوع این پایگاه اطلاع رسانی دینی عنوان کرد و گفت: سالانه دهها ویژه نامه مناسبتی دینی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی توسط محققان و پژوهشگران این پایگاه تهیه و در دسترس علاقه مندان قرار می گیرد که امروز با توجه به ایام اربعین حسینی شاهد تولید و ارائه ویژه نامه اربعین حسینی هستیم.

اکبری ادامه داد: این ویژه نامه در ۱۹ موضوع اصلی و بیش از ۱۷۰ ریز موضوع اطلاعات ارزشمندی را پیرامون اربعین حسینی و آنچه همه می بایست درباره این ایام و راهپیمای عظیم اربعین حسینی بدانند ، در اختیار مخاطبان قرار می دهد.

وی به موضوعات اصلی این ویژه نامه اشاره کرد و گفت: «اربعین حسین علیه السلام و زیارت نور»، «سالار شهیدان در کلام امام شهیدان»، «اربعین امتداد عاشورا، در عطر کلام امام شهید»، «پیاده روی اربعین و زیارت امام حسین علیه السلام در کلام بزرگان دین»، «از صدور گذر تا گذر از مرز»، «دستورالعمل و توصیه پزشکی و سلامتی»، «پذیرایی و مهمان نوازی مرم عراق»، «اینجا کربلا حرم عشق حسینی»، «زیارت و اذن دخول حریم حرم»،«سوز و گداز اربعینی»، «پرسش اربعینی» از جمله این موضوعات است.

مدیر پایگاه حوزه نت «ره یافتگان اربعینی» و «فقه زیارت و پیاده روی اربعین» را از دیگر عناوین معرفی کرد و افزود: علاقه مندان می توانند با مراجعه به پایگاه حوزه نت به موضوعات دیگری از جمله؛ «مقتل خوانی اربعین امام حسین علیه السلام»، «سفرنامه و خاطرات اربعین»، «با شاعران آئینی و اربعینی»، «کتاب شناسی اربعین»، «نگارخانه اربعینی» و «زیارت اربعین و حادثه کربلا ستون ولایت است. و اینک من و شما...» دسترسی داشته باشند.

علاقه مندان می توانند به منظور استفاده از سایر موضوعات و ریز موضوعات این ویژه نامه خواندنی به نشانی ذیل مراجعه کنند.

https://hawzah.net/fa/Occation/View/۷۰۲۲۴

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