به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با آغاز سفرهای اربعین، آستان مقدس امامزاده شاه جمالالدین(ع) قم با برپایی موکبی شبانهروزی، مجموعهای از خدمات رفاهی، فرهنگی، درمانی و تبلیغی را برای زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) فراهم کرده است؛ خدماتی که تا پایان ماه صفر به صورت مستمر ادامه خواهد داشت.
محمدجواد کریمی، مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده شاه جمالالدین(ع)، در گفتوگو با خبرنگار ابنا اظهار کرد: فعالیت این موکب از پنجم مردادماه آغاز شده و به صورت ۲۴ ساعته پذیرای زائران اربعین می باشد و تا پایان ماه صفر این موکب به فعالیت خود ادامه می دهد . در این مدت، امکان اسکان روزانه ۸۰۰ زائر، شامل ۴۰۰ آقا و ۴۰۰ بانو، فراهم شده و هر زائر میتواند تا ۴۸ ساعت از امکانات اقامتی مجموعه استفاده کند.
وی با اشاره به گستردگی خدمات ارائهشده افزود: سه وعده غذایی اصلی، میانوعده، انواع نوشیدنیهای گرم و سرد و همچنین توزیع آش در وعده عصر از جمله خدمات این موکب است. ظرفیت پذیرایی روزانه این مجموعه حدود یکهزار و ۵۰۰ نفر است که با احتساب میانوعدهها، تعداد خدمات ارائهشده به حدود ۵ هزار نفر در روز میرسد.
کریمی با بیان اینکه موکب تنها به خدمات رفاهی محدود نیست، گفت: در بخش فرهنگی، ۲۰ روحانی و مبلغ و ۲۰ مبلغۀ خواهر حضور دارند و در کنار آنان، مترجمان و مبلغان اردوزبان نیز برای ارتباط با زائران غیرایرانی فعالیت میکنند تا خدمات تبلیغی و پاسخگویی به سؤالات دینی برای زائران کشورهای مختلف فراهم باشد.
وی ادامه داد: حسینیه کودک با اجرای برنامههایی همچون پردهخوانی، نقاشی، مسابقات فرهنگی و برنامههای مرتبط با مقاومت، غرفه عفاف و حجاب، مهدویت، مشاوره، پاسخگویی به احکام شرعی و اهدای بستههای فرهنگی و متبرکات از دیگر بخشهای این موکب است.
مدیر اجرایی آستان مقدس امامزاده شاه جمالالدین(ع) از راهاندازی دو بخش جدید نیز خبر داد و گفت: امسال برای نخستینبار غرفه روضهخوانی به چهار زبان فارسی، عربی، ترکی و اردو برپا شده و در کنار آن، نمایشگاه «رهبر شهید» و «سبک زندگی رهبر شهید» با هدف تبیین آرمانها و سیره این شخصیت برجسته برای زائران اربعین دایر شده است.
وی همچنین از پیشبینی خدمات درمانی خبر داد و افزود: دو سوئیت برای ویزیت و درمان سرپایی زائران تجهیز شده و غرفه شستوشوی لباس نیز برای رفاه بیشتر زائران در نظر گرفته شده است.
کریمی در پایان با اشاره به برنامههای عبادی این موکب خاطرنشان کرد: اقامه نماز جماعت، قرائت روزانه زیارت اربعین و برگزاری مراسم روضه از برنامههای ثابت این مجموعه است و تمامی خدمات با مشارکت هیئتهای مذهبی، گروههای جهادی، نهادها و مجموعههای فرهنگی استان قم به زائران حسینی ارائه میشود.
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