رژیم صهیونیستی مسجد «دارالمتقین» غزه را بمباران کرد + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منابع محلی از حمله هوایی رژیم صهیونیستی به منطقه الیرموک در مرکز شهر غزه خبر دادند به تخریب کامل مسجد «دارالمتقین» و زخمی شدن شماری از فلسطینیان انجامید.

بر اساس تصاویر منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، لحظه هدف قرار گرفتن مسجد دارالمتقین در خیابان الیرموک توسط جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به ثبت رسیده است.

منابع محلی اعلام کردند که در پی این حمله، تعدادی از شهروندان فلسطینی که در اطراف محل حضور داشتند، دچار جراحات با شدت‌های مختلف شدند.

این حمله همچنین خسارت‌های گسترده‌ای به اطراف محل وارد کرد؛ به‌گونه‌ای که ده‌ها چادر آوارگان که در مجاورت مسجد برپا شده بود و محل اسکان خانواده‌های آواره بر اثر تداوم حملات رژیم صهیونیستی بود، آسیب دید.

به گفته شاهدان، بمباران مسجد و تخریب چادرهای اطراف، موجی از وحشت و اضطراب را در میان ساکنان، به‌ویژه زنان و کودکان، ایجاد کرده است.

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