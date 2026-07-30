داعش مسئولیت ترور مقام طالبان در بدخشان را بر عهده گرفت

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ گروه تروریستی داعش با انتشار بیانیه‌ای مسئولیت ترور «ذبیح‌الله امیری»، رئیس اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان در ولایت بدخشان را بر عهده گرفت.

براساس بیانیه منتشر شده، تروریست‌های داعش این مقام طالبان را در نزدیکی شهر فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان، با سلاح خودکار هدف قرار دادند که در نتیجه آن، ذبیح‌الله امیری به همراه یکی از محافظانش کشته شد.

ذبیح‌الله امیری روز سه‌شنبه هنگامی که در مسیر حرکت به سوی شهر فیض‌آباد بود، هدف حمله افراد مسلح ناشناس سوار بر موتورسیکلت قرار گرفت.

به گزارش منابع محلی، نیروهای طالبان پس از این حمله مهاجمان را تعقیب کردند؛ در جریان این عملیات، یکی از دو مهاجم کشته و نفر دوم پس از زخمی شدن بازداشت شد.

داعش در سال ۲۰۲۶ تاکنون ۲۵ حمله در افغانستان و پاکستان انجام داده که سه مورد آن در افغانستان و ۲۲ مورد در پاکستان بوده است. همچنین دو مورد از سه حمله داعش در افغانستان طی سال جاری میلادی در ولایت بدخشان رخ داده است.

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