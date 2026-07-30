به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) _ ابنا _ در این دیدار شیخ علی خطیب، نایب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان لبنان، پس از خیر مقدم به خادمان حرم مطهر امام رضا (ع) گفت: جنگ کنونی، تقابل تمام‌عیار کفر و باطل با ایمان و حق است؛ و از آنجا که می‌دانیم جمهوری اسلامی ایران از اقتدار لازم برای رویارویی با دشمن برخوردار است، هیچ‌گونه نگرانی نداریم.

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وی افزود: در این جنگ روستاها در جنوب تخریب شد و شاهد آوارگی تعداد قابل توجهی از شیعیان بودیم. رژیم صهیونیستی از بدو تأسیس دشمنی خود آشکارا با لبنان ابراز کرد. دشمن قبل از ورود به این جنگ با بلوکه کردن حساب‌های ۶۰ درصد شیعیان در بانک‎‌ها گام نخست برای ضربه زدن به شیعیان لبنان برداشت.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: تهدید وجودیِ متوجه رژیم صهیونیستی پس از جریان ۷ اکتبر، او را به ارتکاب چنین جنایت‌هایی واداشت و همین امر باعث شد تا تمامی نقاط لبنان را موجب هجوم وحشیانه قرار دهد.

نائب رئیس مجلس اعلای اسلامی شیعیان تاکید کرد: رژیم کودک‌کش صهیونیستی در چشم مردم دنیا منفور و شکست خورده است.

وی در آخر بیان کرد: با توجه به وسعت ویرانی‌ها در جنوب، حمایت مالی و معنوی مجموعه‌ها بویژه آستان قدس رضوی از آوارگان برای بازسازی مناطق و بازگشت به منازلشان، امری فوری و ضروری است.

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