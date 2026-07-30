به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت الاسلام مقصود علی دومکی، از اعضای مجلس وحدت مسلمین پاکستان، با محکوم کردن تیراندازی به شهروندان غیرمسلح کشمیر، این اقدام را نمونه‌ای آشکار از ظلم، سرکوب و خشونت دولتی دانست و تأکید کرد: کشمیر شاهرگ حیاتی پاکستان است و امروز این شاهرگ خونین شده است.

وی افزود: با گلوله‌باران مردم بی‌دفاع و صلح‌طلب کشمیر، فصل تازه‌ای از ظلم و بربریت رقم خورده و تلاش برای سرکوب حقوق اساسی مردم و آزادی بیان از طریق زور، به‌شدت محکوم است.

دومکی افزود: حاکمانی که از مردم هراس دارند، به جای گفت‌وگو، مذاکره و شنیدن مطالبات عمومی، می‌خواهند هر صدای مخالفی را با گلوله و خشونت خاموش کنند، اما تاریخ ثابت کرده است که ظلم و سرکوب دولتی هرگز نتوانسته آگاهی عمومی و صدای حق‌طلبی را از میان ببرد. وی پرسید: آیا مفهوم دولت مقتدر، تیراندازی به سوی مردم خود است؟

عضو مجلس وحدت مسلمین همچنین اظهار داشت: پیش از این نیز همین رویکرد در بلوچستان، سند، پنجاب، خیبر پختونخوا و گلگت - ‌بلتستان دنبال شده و در آن مناطق نیز اعتراضات مردمی و مطالبات سیاسی با توسل به زور سرکوب شده است. به گفته وی، راه‌حل مشکلات، خشونت نیست، بلکه اجرای قانون اساسی، عدالت و گفت‌وگو است.

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