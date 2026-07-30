به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران، با گرامیداشت یاد و خاطره شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت، به‌ویژه شهدایی که در مسیر خدمت‌رسانی به زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) به فیض شهادت نائل شدند، اظهار کرد: اربعین حسینی، جلوه‌ای بی‌بدیل از حضور آگاهانه و پرشور مردم است؛ حرکتی عظیم که ایثار، فداکاری و نصرت الهی را در گستره‌ای جهانی به نمایش می‌گذارد.

وی افزود: حضور مردم شریف ایران اسلامی و مسلمانانی که از سراسر جهان در ایام اربعین راهی عتبات عالیات می‌شوند، تجلی‌بخش فرهنگ ایثار، جهاد و شهادت و فرصتی ارزشمند برای تبیین پیام عاشورا و مظلومیت حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و یاران باوفایش است. این اجتماع بزرگ همچنین ظرفیت مناسبی برای بازخوانی مظلومیت شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و جبهه مقاومت فراهم می‌کند.

سلیمانی با اشاره به رسالت بنیاد شهید و امور ایثارگران در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت، گفت: امسال با بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های ایثارگری و مردمی، برنامه‌های اربعین در سه محور اصلی طراحی شده است. بخشی از این برنامه‌ها ویژه جاماندگان و زائرانی است که امکان حضور در عتبات عالیات را ندارند و در استان‌های مختلف کشور اجرا می‌شود و بخش دیگر نیز در مرزهای ورودی به عراق و مسیر حرکت زائران دنبال خواهد شد.

وی ادامه داد: در مرزهای شلمچه، چذابه، مهران، خسروی، باشماق و تمرچین، برنامه‌های متنوعی با مشارکت و محوریت تشکل‌های مردمی فعال در بنیاد شهید و امور ایثارگران تدارک دیده شده است. همچنین امسال برای نخستین‌بار و با توجه به حضور زائران غیرایرانی که از مرز میرجاوه وارد کشور می‌شوند، موکبی با حمایت مردمی در این مرز برپا شده تا از این عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین(ع) و حضرت ابوالفضل العباس(ع) استقبال و پذیرایی شود.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران با بیان اینکه رویکرد اصلی مواکب بنیاد شهید، فرهنگی و محتوایی است، تصریح کرد: هرچند در حد امکان خدمات رفاهی نیز ارائه می‌شود، اما محور اصلی فعالیت مواکب، تبیین گفتمان شهدا، ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و توسعه روایتگری است.

وی افزود: امسال مدیریت و اداره مواکب ورودی کشور عراق با مشارکت تشکل‌های مردمی فعال در بنیاد شهید انجام می‌شود و پیش از آغاز فعالیت‌ها، نشست‌های هماهنگی و برنامه‌ریزی لازم با این تشکل‌ها برگزار شده است. در مرز خسروی نیز تعدادی از تشکل‌های فرهنگی با همکاری بنیاد شهید و امور ایثارگران استان کرمانشاه مستقر شده‌اند و فعالیت خود را با برند (نشان) «سلام شهید» دنبال می‌کنند.

سلیمانی با اشاره به گستره اجرای طرح «سلام شهید» در کشور اظهار کرد: این طرح در قریب به ۷۰ پردیس و مجموعه فرهنگی در سراسر کشور در حال اجراست و تلاش شده است با تداوم آن در مرزها و مسیر اربعین، ضمن بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های مردمی، تعامل و هم‌افزایی میان مجموعه‌های مختلف برای ارتقای اثربخشی برنامه‌های فرهنگی تقویت شود.

وی روایتگری را یکی دیگر از ظرفیت‌های شاخص بنیاد شهید در ایام اربعین دانست و گفت: بنیاد شهید طی سال‌های گذشته ظرفیت قابل توجهی در این حوزه ایجاد کرده و امروز بیش از ۳۰۰ تا ۴۰۰ راوی در این مجموعه فعالیت دارند که در مناسبت‌های مختلف، به‌ویژه ایام اربعین، به روایتگری می‌پردازند.

معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد شهید و امور ایثارگران ادامه داد: حضور جانبازان و راویان دفاع مقدس در مواکب و مسیر اربعین، فرصت ارزشمندی برای تبیین پیوند عمیق میان فرهنگ عاشورا، دفاع مقدس و جبهه مقاومت است. ارزش‌هایی همچون ایثار، شهادت، ازخودگذشتگی، ولایت‌مداری، استکبارستیزی، وحدت و همدلی که در واقعه عاشورا متجلی شد، در انقلاب اسلامی و دفاع مقدس نیز استمرار یافته است.

سلیمانی در پایان با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت روایتگران دفاع مقدس خاطرنشان کرد: روایتگران می‌توانند با تبیین این پیوند تاریخی و فرهنگی، نقش مؤثری در تقویت وحدت، امیدآفرینی و مقابله با جنگ شناختی و تبلیغاتی دشمن ایفا کنند؛ به‌ویژه در شرایطی که دشمنان انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های خود در پی ایجاد یأس و تفرقه در جامعه هستند.

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