پیام اربعین، برخاستن در برابر طاغوت است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عرفاتی، معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به خطبه تاریخی حضرت زینب کبری(س) در مجلس یزید، این خطبه را یکی از ماندگارترین جلوه‌های عزت، صلابت و مقاومت در تاریخ اسلام دانست و تأکید کرد: حضرت زینب(س) با سخنان روشنگرانه خود، پایه‌های کفر، نفاق و شرک را به لرزه درآورد و کاخ حکومت یزید را برای همیشه ویران کرد.

وی اظهار داشت: حضرت زینب(س) در حالی که دستان مبارکش در بند بود و سرهای مطهر شهدای کربلا در برابر دیدگان همگان قرار داشت، با اقتدار و صلابت بی‌نظیر خطبه‌ای ایراد کرد که نه تنها یزید، بلکه همه تاریخ و بشریت را مخاطب قرار داد.

معاون علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) افزود: آن بانوی بزرگوار در حقیقت به یزید فهماند که او را در حدی نمی‌بیند که مخاطب اصلی سخنانش باشد، بلکه پیام خود را برای همه انسان‌ها و همه نسل‌های تاریخ بیان می‌کند.

وی با اشاره به فراز مشهور خطبه حضرت زینب(س) که فرمودند: «أمِنَ العدلِ یا ابنَ الطلقاء...» گفت: این تعبیر افشاگرانه، گذشته سیاه خاندان ابوسفیان را در برابر حاضران، مقامات حکومتی و نمایندگان کشورهای مختلف آشکار کرد و غرور و تکبر یزید را در هم شکست.

عرفاتی توضیح داد: خطاب «یا ابن الطلقاء» یادآور واقعه فتح مکه است؛ زمانی که پیامبر اکرم(ص) پس از سال‌ها آزار و دشمنی مشرکان، با وجود قدرت کامل، شعار «الیوم یوم المرحمة» را جایگزین شعار انتقام کرد و فرمود: «اذهبوا فأنتم الطلقاء»؛ بروید که همگی آزاد هستید.

وی تصریح کرد: حضرت زینب(س) با یادآوری این حقیقت، به یزید فهماند که خاندان او با منت رسول خدا(ص) آزاد شده‌اند و اکنون همان خاندان، فرزندان پیامبر(ص) را با اسارت در شهرها می‌گردانند.

معاون علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم(ع) ادامه داد: حضرت زینب(س) در همان خطبه فرمودند: آیا این عدالت است که زنان و کنیزان خود را پشت پرده نگه داری، اما دختران رسول خدا(ص) را با چهره‌های آشکار، بدون حامی و سرپرست، شهر به شهر بگردانی؟

وی تأکید کرد: این خطبه تنها یک اعتراض تاریخی نبود، بلکه منشور جاودانه ایستادگی در برابر ظلم است و حضرت زینب(س) با قامت استوار خود به همه آزادگان تاریخ آموخت که در برابر طاغوت باید ایستاد.

عرفاتی خاطرنشان کرد: امروز نیز شعار اربعین حسینی و مراسم جاماندگان اربعین در تهران، شعار «باید برخاست» است؛ شعاری که برگرفته از همان درس بزرگ حضرت زینب(س) در مجلس یزید است.

وی با بیان اینکه حضرت زینب(س) با دستان بسته در برابر کثیف‌ترین حاکمان تاریخ ایستاد و حقیقت را فریاد زد، افزود: این بانوی بزرگوار به ما آموخت که هیچ‌گاه نباید در برابر ظلم سکوت کرد و رسالت مؤمن، برخاستن و دفاع از حق است.

معاون علمی و فرهنگی آستان حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در ادامه با اشاره به برنامه پیاده‌روی جاماندگان اربعین گفت: مراسم پیاده‌روی جاماندگان اربعین از میدان آیینی امام حسین(ع) در شهرری آغاز می‌شود و زائران مسیر حدود ۲۰ کیلومتری تا حرم مطهر حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) را پیاده طی می‌کنند.

وی افزود: این برنامه از ساعت ۶ صبح روز اربعین آغاز خواهد شد و عاشقان حضرت سیدالشهدا(ع) همانند سال‌های گذشته با حضور گسترده خود ارادتشان را به خاندان عصمت و طهارت(ع) ابراز خواهند کرد.

عرفاتی با اشاره به جایگاه والای حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) یادآور شد: امام هادی(ع) زیارت حضرت عبدالعظیم(ع) را هم‌سنگ زیارت حضرت سیدالشهدا(ع) دانسته‌اند و همین جایگاه، اهمیت حضور در این مراسم را دوچندان می‌کند.

وی در پایان اظهار داشت: خادمان آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) با شعار «باید برخاست» آماده خدمت‌رسانی به زائران و مجاوران هستند و امیدواریم این حرکت عظیم معنوی، زمینه‌ساز تعجیل در ظهور حضرت ولی‌عصر(عج) باشد.

.........

پایان پیام/ ۲۱۸