به گزارش خبرگزاری اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ حجتالاسلام والمسلمین سید صادق میرشفیعی در سخنرانی شب گذشته حرم مطهر، با تبیین فلسفه زیارت در معارف اسلامی، زیارت اهلبیت علیهمالسلام را جلوهای از محبت، معرفت و اطاعت نسبت به اولیای الهی دانست و اظهار کرد: زیارت تنها یک عمل مستحب نیست، بلکه از اعمالی است که بیشترین آثار و برکات درباره آن در روایات بیان شده و زمینه تقرب انسان به خداوند را فراهم میکند.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال خود بر پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله و اولیای الهی درود میفرستد و مؤمنان را نیز به این کار فرمان داده است؛ ازاینرو، سلام و صلوات بر اهلبیت علیهمالسلام و تکریم آنان، هم فعل الهی و هم دستور خداوند است.
سخنران حرم مطهر سه وظیفه اصلی مؤمنان نسبت به اهلبیت علیهمالسلام را «معرفت، محبت و اطاعت» برشمرد و بیان کرد: محبت حقیقی به اهلبیت در رفتار انسان جلوهگر میشود و یکی از روشنترین جلوههای آن، حضور در زیارت، تحمل سختی مسیر و عرض ارادت به پیشگاه معصومان علیهمالسلام است.
وی با اشاره به آداب زیارت خاطرنشان کرد: غسل زیارت، پوشیدن لباس پاکیزه، ذکر خداوند در مسیر، توجه قلبی به پروردگار و قرائت زیارتنامههای مأثور، همگی نشان میدهد که زیارت، سراسر بندگی خدا و حرکت در مسیر توحید است.
میرشفیعی با تأکید بر جایگاه ویژه زیارت حضرت اباعبدالله الحسین علیهالسلام تصریح کرد: در روایات، برای زیارت سیدالشهدا علیهالسلام آثار و فضائل فراوانی بیان شده و حتی کسانی که امکان حضور در کربلا را ندارند نیز به سلام دادن و اظهار ارادت از راه دور سفارش شدهاند.
وی ادامه داد: زیارت عاشورا افزون بر سلام و درود به اهلبیت علیهمالسلام، اعلام برائت از دشمنان آنان است و این برائت نیز ریشه در آموزههای قرآن کریم دارد؛ زیرا خداوند نسبت به ستمگران و آزاردهندگان پیامبران و اولیای الهی اعلام لعن کرده است.
خطیب حرم مطهر با اشاره به توسل به اهلبیت علیهمالسلام گفت: درخواست شفاعت و حاجت از اولیای الهی به معنای مستقل دانستن آنان نیست، بلکه آنان بندگان برگزیده و آبرومندان درگاه خداوند هستند و به اذن الهی شفاعت میکنند و واسطه فیض پروردگارند.
وی با بیان اینکه کرامات فراوانی از حرمهای مطهر اهلبیت علیهمالسلام نقل و ثبت شده است، اظهار داشت: میلیونها نفر در طول تاریخ با توسل به اهلبیت علیهمالسلام گره از مشکلات خود گشودهاند و این کرامات، جلوهای از جایگاه والای آنان نزد خداوند متعال است.
............
پایان پیام
نظر شما