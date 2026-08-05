خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: اعتقاد به امامت، از مهم‌ترین ویژگی‌های شیعیان شناخته می‌شود و شناخت امام و ویژگی‌های ایشان، از عقاید بنیادی شیعی است. زیارت اربعین نیز برخی از اوصاف «امامت» را بیان کرده است تا این جایگاه و ابعاد مختلف آن، بهتر و بیشتر شناخته شود. امام صادق(ع) که شیعیان، زیارت اربعین را از ایشان به یادگار دارند، در این زیارت، علاوه بر بیان موضوعات مختلف مرتبط با امام حسین(ع)، مانند تأکید بر اهداف قیام ایشان با عبارت «بَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ، جانش را در راه تو بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند».

همچنین برخی از اوصاف ایشان، مانند: «اللّٰهُمَّ إِنِّی أَشْهَدُ أَنَّهُ وَلِیُّکَ وَابْنُ وَلِیِّکَ، وَصَفِیُّکَ وَابْنُ صَفِیِّکَ، الْفَائِزُ بِکَرَامَتِکَ، أَکْرَمْتَهُ بِالشَّهَادَةِ، خدایا من گواهی می‌دهم که حسین ولی تو و فرزند ولی تو و برگزیده تو و فرزند برگزیده توست، حسینی که به کرامتت رسیده و او را به شهادت گرامی داشتی» و دیگر موارد، برخی از اوصاف دیگر را بیان کرده‌اند که می‌توان آن را اوصاف مشترک همه ائمه معصومین(ع) دانست.

اگرچه امکان بررسی همه اوصاف بیان‌شده در زیارت اربعین برای ائمه معصومین(ع) در این نوشته کوتاه ممکن نیست، اما تلاش می‌شود برخی از این اوصاف معرفی شوند. در بخشی از زیارت اربعین، معصومین(ع) را «الْحُجَّةُ عَلَیٰ أَهْلِ الدُّنْیا، حجت خداوند بر اهل دنیا» معرفی کرده‌اند. حجت، هر چیزی است که طرفین دو موضوع، خواه در بحث علمی یا فعالیت‌های اجتماعی، بر آن استدلال می‌کنند و خداوند نیز در روز قیامت، هم به واسطه قرآن و هم به وسیله اهل‌بیت(ع)، بر اهل زمین حجت می‌آورد. دلیل حجت بودن اهل‌بیت(ع)، نه فقط برای شیعیان و مسلمانان، بلکه برای تمامی اهل دنیا نیز همین موضوع است.

این موضوع در فراز دیگری از زیارت اربعین با این عبارت مورد تأکید قرار گرفته است: «وَجَعَلْتَهُ حُجَّةً عَلَیٰ خَلْقِکَ مِنَ الْأَوْصِیَاءِ، فَأَعْذَرَ فِی الدُّعَاءِ، وَمَنَحَ النُّصْحَ وَبَذَلَ مُهْجَتَهُ فِیکَ لِیَسْتَنْقِذَ عِبَادَکَ مِنَ الْجَهَالَةِ، او را از میان جانشینان، حجّت بر بندگانت قرار دادی و در دعوتش جای عذری باقی نگذاشت و از خیرخواهی دریغ نورزید و جانش را در راه تو بذل کرد تا بندگانت را از جهالت و سرگردانی گمراهی برهاند.» این عبارات و بررسی ابعاد مختلف آن، می‌تواند زوایایی جدید از نگاه تمدنی به فرهنگ اربعین را نمایان سازد.

از دیگر اوصاف بیان‌شده برای ائمه معصومین در زیارت اربعین، می‌توان به عبارت‌هایی مانند دَعائِمِ الدِّینِ (ستون‌های دین)، وَ أَرْکانِ الْمُسْلِمِینَ (پایه‌های مسلمین)، وَ مَعْقِلِ الْمُؤْمِنِینَ (پناهگاه مؤمنین)، کَلِمَةُ التَّقْویٰ (اصل تقوا)، وَ أَعْلامُ الْهُدیٰ (نشانه‌های هدایت)، وَ الْعُرْوَةُ الْوُثْقیٰ (ریسمان محکم) اشاره کرد.

رجعت نیز به‌عنوان بخشی از اعتقادات خاص شیعه، در فرازی از زیارت اربعین مورد توجه بوده و بر آن تأکید شده است: «وَ أَشْهَدُ أَنِّی بِکُمْ مُؤْمِنٌ، وَبِإِیابِکُمْ مُوقِنٌ، من به یقین مؤمن به شمایم و به بازگشتتان یقین دارم». بدون شک، برای کسی که آینده جهان را، آینده‌ای مختص به مؤمنان می‌داند و به بازگشت ائمه معصومین(ع) در دوران رجعت ایمان دارد، سختی‌های حادثه کربلا و تلخی‌های تحقق حق در جامعه در تمامی دوران پس از آن، بسیار پرمعنا و امیدبخش خواهد بود.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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