به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت پیمان، دبیرکل مجمع جهانی شیعه‌شناسی و حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی احمدی معاون امور طلاب نخبه افغانستانی مجمع جهانی شیعه‌شناسی با حضور در موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) با هادی محمودنژاد دیدار و گفت‌وگو کردند.

محمودنژاد در ابتدای این دیدار گزارشی کوتاه از فعالیت‌ها و برنامه‌های موکب آستان مقدس حضرت فاطمه معصومه (س) در خدمت‌رسانی به زائران اربعین ارائه کرد.

پیمان نیز با قدردانی از خدمات ارزشمند و اقدامات انجام‌شده در این موکب، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی در کنار خدمات‌رسانی به زائران تأکید کرد و گفت: خدمات رفاهی و پذیرایی از زائران ضرورتی انکارناپذیر است، اما امروز بیش از هر زمان دیگری باید ظرفیت‌های فرهنگی، دینی و تبلیغی در مسیر پیاده‌روی اربعین توسعه یابد.

وی با اشاره به دیدارهای خود با سران قبایل و جمعی از موکب‌داران شاخص عراقی افزود: بسیاری از آنان از خادمان ایرانی درخواست کرده‌اند که در کنار حفظ خدمات ضروری، تمرکز بیشتری بر فعالیت‌های فرهنگی داشته باشند؛ چرا که گسترش موکب‌ها در حوزه پذیرایی و رفاه، در برخی موارد موجب شده است سهم برنامه‌های فرهنگی و تبلیغی کاهش یابد و کمبود این برنامه‌ها به‌وضوح احساس شود.

دبیرکل مجمع جهانی شیعه‌شناسی با تأکید بر اینکه اربعین بزرگ‌ترین فرصت برای تبیین معارف اهل‌بیت (ع) و تعمیق فرهنگ دینی است، خواستار برنامه‌ریزی گسترده‌تر برای اجرای برنامه‌های فرهنگی متنوع و اثرگذار در مسیر راهپیمایی اربعین شد.

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام والمسلمین سید علی احمدی نیز با اشاره به آخرین پیگیری‌ها درباره حضور زائران افغانستانی در اربعین، از فراهم شدن شرایط مناسب‌تر برای تشرف آنان خبر داد.

وی اظهار داشت: با تأکید حضرت آیت‌الله سید مجتبی حسینی خامنه‌ای بر رفع موانع عزیمت زائران افغانستانی در ایام اربعین، امید می‌رود دغدغه‌های قانونی و اجرایی سفر این دسته از عاشقان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) برطرف شود تا علاقه‌مندان از فیض حضور در پیاده‌روی عظیم اربعین محروم نمانند.

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