دستگیری ۲ تروریست داعشی در سلیمانیه و کرکوک

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ضدتروریسم عراق روز جمعه از بازداشت دو عنصر تروریستی در استانهای سلیمانیه و کرکوک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری رسمی عراق، این سازمان با انتشار بیانیه ای اعلام کرد در همکاری و هماهنگی با «دستگاه اطلاعات ملی عراق» و «ادارهکل ضدتروریسم سلیمانیه»، موفق شد یکی از عناصر وابسته به گروههای تروریستی داعش را در استان سلیمانیه بازداشت کند.
فرد بازداشتشده پیش از این مسئولیتهای مختلفی را در مناطق گوناگون بر عهده داشته و هجمهها و حملات تروریستی متعددی را علیه شهروندان و نیروهای امنیتی انجام داده بود.
در ادامه این بیانیه آمده است: نیروهای سازمان ضدتروریسم در عملیاتی دیگر و بر اساس گزارشهای دقیق اطلاعاتی و پایش میدانی، موفق به دستگیری یکی دیگر از بقایای عناصر تروریستی در استان کرکوک شدند.
همچنین نیروهای این سازمان با همکاری دستگاه اطلاعات ملی، عملیات پاکسازی و تفتیش را در استان کرکوک به اجرا گذاشتند که به انهدام ۵ مخفیگاه متعلق به بقایای شکستخورده گروه تروریستی داعش منجر شد.
سازمان ضدتروریسم عراق در پایان تأکید کرد: عملیاتهای این نهاد در راستای تلاشهای مستمر برای تعقیب بقایای عناصر تروریستی، تقویت امنیت و ثبات در کشور و جلوگیری از هرگونه تهدید علیه امنیت شهروندان با قاطعیت ادامه دارد.
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