به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ «شورای صلح» و رئیسجمهور آمریکا، دونالد ترامپ، با انتشار بیانیههایی اعلام کردند که پس از ماهها مذاکرات، بر سر نقشه راه اجرای مراحل بعدی توافق آتشبس در نوار غزه به توافق رسیدهاند.
بر اساس این طرح، پس از اجرای فرآیند مرحلهای حصر و ذخیرهسازی سلاح گروههای فلسطینی، نیروهای اسرائیلی بهتدریج از غزه خارج خواهند شد و اداره این منطقه به یک کمیته ملی فلسطینی با حمایت یک نیروی بینالمللی واگذار میشود.
این طرح همچنین بازسازی، بهبود وضعیت انسانی و ایجاد ساختار حکمرانی جدید در غزه را دنبال میکند.
ترامپ این توافق را «گامی بزرگ» برای دستیابی به صلح پایدار توصیف کرد و مدعی شد که برای نخستینبار، حماس با یک برنامه اجرایی برای ساماندهی سلاح خود موافقت کرده است.
در مقابل، غازی حمد، عضو هیئت مذاکرهکننده حماس، ضمن تأیید دشوار بودن مذاکرات، تصریح کرد که موضوع حصر و ذخیرهسازی سلاح به خروج کامل نیروهای اسرائیلی، بازسازی غزه و اجرای سایر تعهدات توافق وابسته است و این جنبش پیش از اجرای تعهدات رژیم صهیونیستی هیچ اقدامی در این زمینه انجام نخواهد داد.
بر اساس پیشنویس منتشرشده از این توافق، فرآیند حصر سلاح بهصورت تدریجی و زیر نظر کمیته ملی فلسطینی و کمیته بینالمللی راستیآزمایی انجام خواهد شد و هیچ سلاحی به اسرائیل یا طرفهای غیر فلسطینی تحویل داده نمیشود.
همچنین اجرای مراحل مختلف این روند با خروج تدریجی نیروهای اسرائیلی از مناطق تحت اشغال در غزه و پیشرفت در مسیر تشکیل دولت مستقل فلسطین پیوند خورده است.
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