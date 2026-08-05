خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: زیارت امام حسین(ع) و آثار و برکات آن، در روایات مختلفی مورد تأکید ائمه معصومین(ع) قرار گرفته و ابعاد مختلف آن بیان شده و ده‌ها روایت در این موضوع در منابع روایی شیعی نقل شده است. در برخی از این روایت‌ها، حضرات معصومین(ع)، ویژگی‌های زیارت مطلوب را بیان کرده و به تشریح این اوصاف می‌پردازند تا شیعیان آنان، با توجه به این ویژگی‌ها، به زیارت بپردازند.

در یکی از دعاهای اهل‌بیت(ع) که از زبان مبارک امام صادق(ع) روایت شده است و مهم‌ترین منابع روایی، مانند اصول کافی، وسائل الشیعه و وافی، همچنین کتاب‌های مشهور ادعیه و زیارات، مانند مصباح الزائر و کامل الزیارات، آن را نقل کرده‌اند، ابعاد مختلف این زیارت بیان شده است.

امام صادق(ع) در این دعا، علاوه بر طلب غفران الهی برای خود و برادران خود، برای زوار اباعبدالله نیز درخواست «غفران الهی» را می‌کنند: «اغْفِرْ لِی وَ لِإِخْوَانِی وَ لِزُوَّارِ قَبْرِ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ الْحُسَیْنِ(ع)». ایشان در ادامه دعای خویش، در بخش اول دعا، ابعاد فردی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی زیارت امام حسین(ع) و شاخص‌های یک زیارت مطلوب را بیان می‌کنند: «الَّذِینَ أَنْفَقُوا أَمْوَالَهُمْ وَ أَشْخَصُوا أَبْدَانَهُمْ رَغْبَةً...». این زائران، مال و جان خود را انفاق می‌کنند و خستگی و فشارهای جسمی را می‌پذیرند تا «رَغْبَةً فِی بِرِّنَا، تا به اهل‌بیت(ع) نیکی کنند». این زحمات برای زائر و این خدمات ارائه‌شده توسط خادمان، به نیت نیکی کردن به اهل‌بیت(ع) است تا «وَ رَجَاءً لِمَا عِنْدَکَ فِی صِلَتِنَا، تا نعمت‌ها و عطایای خداوند به سبب اتصال به اهل‌بیت(ع) به آن داده شود.» بنابراین، هر نوع خدمت خالصانه در این مسیر، رغبت به اهل‌بیت(ع) را بیشتر و نعمت‌های خداوند را افزون‌تر می‌کند.

«وَ سُرُوراً أَدْخَلُوهُ عَلَی نَبِیِّکَ صَلَوَاتُکَ عَلَیْهِ وَ آلِهِ، شادی و خوشحالی قلب پیامبر(ص) را به دست آورند.» شادی قلب رسول خدا(ص)، از دستاوردهای زیارت امام حسین(ع) است و هر مقدار شخص با ارادت و علاقه بیشتری به رسول خدا(ص) و فرزندان او، این زیارت و خدمت را انجام دهد، این شادی افزون‌تر و تأثیرات آن در دنیا و آخرت خادم یا زائر بیشتر خواهد بود. توجه به جایگاه رسول خدا(ص) و ایجاد رضایت در آن وجود مبارک، در مسیر زیارت یا در جایگاه خدمت به زائران، از موضوعاتی است که در این روایت به صورت خاص مورد توجه امام صادق(ع) قرار گرفته است.

اطاعت از اهل‌بیت(ع)، از دیگر موضوعات مورد توجه زائر در این مسیر باید باشد: «وَ إِجَابَةً مِنْهُمْ لِأَمْرِنَا، و برای اجابت امر ائمه(ع) این کار را انجام می‌دهند». روشن است که این اطاعت، شامل همه دستورات الهی خواهد بود و شخص زائر، هر مقدار به این اطاعت‌پذیری توجه بیشتری داشته باشد، زیارت مطلوب‌تری خواهد داشت.

از دیگر ویژگی‌های یک زیارت، از دیدگاه امام صادق(ع)، عصبانی شدن دشمنان اهل‌بیت(ع) است: «وَ غَیْظاً أَدْخَلُوهُ عَلَی عَدُوِّنَا». با این بیان، باید گفت که ابزار خشم و اعلام انزجار و هر گونه اقدام که منجر به احساس شکست در میان دشمنان شود، نشانه‌ای از زیارت مطلوب است و اصولاً نمی‌توان زائر امام حسین(ع) بود و از دشمنان او بیزار نبود و برای اعلام این بیزاری اقدامی نکرد! بنابراین، در هر زیارت، باید زائر، نسبت میان خود و دشمنان اهل‌بیت(ع) را مشخص کرده و برای عصبانی کردن آن، اقدامی مشخص را برنامه‌ریزی و اجرا کند و در نهایت، همه این اقدامات برای کسب رضایت الهی باشد: «أَرَادُوا بِذَلِکَ رِضَاکَ» که کسب رضایت الهی، مهم‌ترین هدف انسان در حیات دنیایی است.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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