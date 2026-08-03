به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در یمن روز یکشنبه اعلام کرد که در پی تشدید بحران‌های انسانی ناشی از تداوم محاصره این کشور، ۲۲ میلیون نفر در یمن به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند.

این صندوق در گزارشی هشدار داد که کمبود منابع مالی، خدمات حیاتی و نجات‌بخش در یمن را به‌شدت تهدید می‌کند و تأکید کرد که این کشور همچنان با یکی از بزرگ‌ترین بحران‌های انسانی در جهان مواجه است.

صندوق جمعیت سازمان ملل اشاره کرد که این بحران همزمان با افزایش سطح ناامنی غذایی، کاهش بودجه کمک‌های بشردوستانه، افت خدمات بهداشتی و حمایتی در حال گسترش است؛ شرایطی که رنج آسیب‌پذیرترین اقشار جامعه را دوچندان کرده است.

این نهاد سازمان ملل از جامعه جهانی خواست حمایت‌های بشردوستانه خود را افزایش داده و منابع مالی لازم را برای تداوم خدمات اساسی در یمن فراهم کند.

صندوق جمعیت سازمان ملل همچنین هشدار داد هرگونه تشدید دوباره درگیری‌ها می‌تواند به افزایش رنج غیرنظامیان و تضعیف تلاش‌ها برای پاسخگویی به نیازهای فزاینده مردم یمن منجر شود.

گفتنی است در ماه ژوئیه گذشته، بنا بر گزارش‌های منتشرشده، یک پرواز ایرانی محاصره هوایی یمن و فرودگاه بین‌المللی صنعا را شکست. یک هواپیمای مسافربری ایرانی با بیش از ۲۰۰ شهروند یمنی شامل بیماران و مسافرانی که در خارج از کشور گرفتار شده بودند، وارد عمل شد و شماری ازمقامات یمن نیز با این پرواز برای حضور در مراسم تشییع رهبر شهید راهی تهران شدند.

این گشایش هوایی پس از سال‌ها محاصره فضای هوایی یمن صورت گرفت؛ محاصره‌ای که از سوی نیروهای ائتلاف متجاوز در نهم اوت ۲۰۱۶ اعمال شد و به تعطیلی کامل فرودگاه صنعا به روی پروازهای تجاری، جلوگیری از انتقال کالا و دارو و در نتیجه وارد آمدن خسارت‌های سنگین اقتصادی و انسانی و وخامت شدید وضعیت بشردوستانه در این کشور انجامید.

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