به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ بر اساس این گزارش، طرحهای مورد بحث شامل حمله به زیرساختهای انرژی ایران از جمله نیروگاههای برق و پالایشگاههای نفت است.
منابع آمریکایی گفتهاند مقامهای واشنگتن درباره پایان عملیات پیش از بازگشایی بازارهای مالی در روز دوشنبه نیز گفتوگو کردهاند، زیرا نسبت به پیامدهای اقتصادی احتمالی آن برای آمریکا و اقتصاد جهانی نگرانی وجود دارد، هرچند زمان مشخصی برای پایان عملیات تعیین نشده است.
سیبیاس نیوز گزارش داده است که رژیم صهیونیستی در جریان این طرح قرار گرفته و هماهنگیهایی میان واشنگتن و تلآویو در این زمینه انجام شده است، اما دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا، هنوز دستور نهایی برای اجرای حملات را صادر نکرده است.
این طرح همچنین در نشست کابینه ترامپ در کمپ دیوید مطرح شده و برخی مشاوران کاخ سفید در حوزه سیاسی با انجام این عملیات مخالفت کردهاند.
ترامپ در جریان این نشست به خبرنگاران گفته است که آمریکا «با شدت بسیار زیاد» حمله خواهد کرد و در نهایت ایران به این نتیجه خواهد رسید که دیگر توان ادامه ندارد.
وی در پاسخ به پرسشی درباره احتمال بازگشت به مسیر دیپلماسی نیز گفت که هدف آمریکا «پیروزی» است. سخنگوی کاخ سفید نیز مدعی شد دولت ترامپ اجازه نخواهد داد ایران در دوره ریاستجمهوری او به سلاح هستهای دست یابد.
در همین حال، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا اعلام کرده است که پنتاگون درباره اهداف احتمالی پیش از تصمیم نهایی رئیسجمهور اظهار نظر نمیکند، اما برای اجرای دستورات ترامپ در هر زمان آماده است.
سیبیاس همچنین به نقل از یک مقام نظامی سابق آمریکا گزارش داده که هدف قرار دادن تأسیسات انرژی ایران میتواند توانایی این کشور برای پشتیبانی از نیروهای نظامی و اداره خدمات عمومی را تضعیف کند.
این گزارش همچنین از بررسی احتمال قطع برق تهران در جریان مذاکرات مقامهای آمریکایی خبر داده، هرچند تا زمان انتشار گزارش تصمیمی در این زمینه گرفته نشده بود.
سیبیاس افزود بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر رژیم صهیونیستی، در دیدار اخیر خود با ترامپ چند گزینه برای ادامه جنگ ارائه کرده که یکی از آنها حمله به مسیرهای تأمین و انتقال زمینی بوده است.
همچنین این شبکه یادآوری کرده که ترامپ پیشتر تهدید کرده بود در برابر هر حمله به کشتیها در تنگه هرمز، آمریکا یک پل یا نیروگاه در ایران را هدف قرار خواهد داد.
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