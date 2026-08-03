ویدیو | مقایسه انفاق در حج و در مسیر کربلا

۱۲ مرداد ۱۴۰۵ - ۱۲:۵۳
کد مطلب: 1848158
عبدالله بن سنان میگوید: به امام صادق علیه السلام عرض کردم: فدایت شوم پدرت درباره انفاق در راه حج میفرمودند به هر درهمی که در این راه خرج کنی برای او هزار درهم حساب میشود. کسی که در مسیر زیارت امام حسین علیه السلام انفاق میکند برای او چیست؟ حضرت فرمودند: به هر درهمی که در این مسیر صرف میکند: هزار هزار هزار(تا ده مرتبه هزار را تکرار کردند) برای او حساب میشود و علاوه بر این رضایت و خشنودی خداوند و دعای خیر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و حضرت علی علیه السلام و ائمه معصومین علیهم السلام برای اوست (مکیال المکارم، ج ۲، ص ۴۱۴).
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