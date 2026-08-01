به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ همزمان با نزدیکشدن اربعین حسینی، مسئولان شماری از شرکتهای زیارتی و سیاحتی افغانستان اعلام کردهاند که دولت عراق ۱۵ هزار تأییدیه ویزای زیارتی برای زائران افغانستانی اختصاص داده است.
به گفته آنان، دارندگان تأییدیه ویزای عراق از امروز، شنبه ۱۰ اسد، میتوانند از طریق سامانههای آنلاین سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل برای دریافت ویزای ایران ثبتنام کنند.
شماری از مسئولان شرکتهای زیارتی در گفتوگو با خبرگزاری آوا تأیید کردهاند که سهمیه تعیینشده از طریق شرکتهای واجد شرایط دریافت شده و روند ثبت مشخصات زائران نیز آغاز شده است.
دفاتر زیارتی دارای تأییدیه عراق میتوانند اطلاعات زائران واجد شرایط را در سامانه سفارت ایران ثبت کنند و پس از تکمیل مراحل اداری، منتظر صدور ویزای عبور از خاک ایران بمانند.
سفارت ایران پیشتر اعلام کرده بود که صدور ویزای اربعین برای زائران افغانستانی، به ارائه ویزا یا تأییدیه معتبر عراق مشروط است. هزینه این ویزا پنج یورو اعلام شده بود؛ هرچند مسئولان برخی شرکتهای زیارتی از آغاز ثبتنام برای دریافت ویزای رایگان ایران خبر دادهاند.
محدود بودن سهمیه عراق سبب شده است بسیاری از شرکتهای زیارتی امکان حضور در این روند را نداشته باشند و شماری از متقاضیان سفر اربعین نیز از دریافت ویزا بازبمانند.
همچنین شرکتهای زیارتی موظف شدهاند برای اطمینان از بازگشت زائران و جلوگیری از ماندگاری آنان در ایران یا عراق، تضمینهای لازم را به سفارت ارائه کنند.
بر اساس گزارشها، زائران نیز باید ضمانتهایی مانند جواز کسب یا سند ملک را در اختیار شرکتهای زیارتی قرار دهند.
شماری از کارشناسان حوزه زیارت خواستار افزایش رایزنی میان افغانستان و عراق شدهاند. آنان معتقدند برقراری روابط رسمی و مستقیم میان دو کشور میتواند علاوه بر تسهیل سفر زائران، زمینه گسترش همکاریهای سیاسی، اقتصادی، تجاری و گردشگری را نیز فراهم کند.
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