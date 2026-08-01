اعزام رایگان زائران از میدان آزادی تهران‌ به مرز ‌مهران

به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ شهرداری تهران از ساعت ۱۶ امروز، زائران اربعین را بهصورت رایگان از میدان آزادی به مرز مهران منتقل میکند.
۶۰ دستگاه ون از میدان آزادی برای انتقال رایگان زائران امام حسین(ع) به مرز مهران اختصاص یافته است. این را رئیس کمیته حملونقل ستاد اربعین شهرداری تهران، مهدی علیزاده، میگوید.
شهرداری تهران از هفته پیش با آمادگی کامل ناوگان حملونقل در حال خدمترسانی به زوار امام حسین(ع) در اربعین است.
امروز اعلام شد که از ساعت ۴ عصر، انتقال زائران آغاز میشود. همچنین ۱۵۰ اتوبوس نیز برای اعزام زائران همزمان با اربعین اختصاص یافته است.
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