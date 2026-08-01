به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین پویش رسانه‌ای «إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ» به همت خبرگزاری بین‌المللی ابنا و با همکاری مجموعه فرهنگی امام مجاهد برگزار می‌شود؛ پویشی که با هدف ثبت و ماندگارسازی جلوه‌های عشق، ارادت و وفاداری زائران جهانی اربعین به مقام ولایت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای، از تمامی زائران، فعالان رسانه‌ای، خبرنگاران، عکاسان و مستندسازان دعوت می‌کند روایت‌های خود از این جلوه‌های مردمی را به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

این پویش با هدف ثبت، مستندسازی و بازنمایی جلوه‌های عشق، ارادت، وفاداری و پیوند عمیق زائران حضرت اباعبدالله الحسین(ع) از ملیت‌ها و کشورهای مختلف با جایگاه ولایت و رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای طراحی شده است؛ رویدادی رسانه‌ای که تلاش دارد این جلوه‌های مردمی را در قالب آثار خبری، تصویری و مستند ثبت کرده و به عنوان بخشی از روایت جهانی اربعین در حافظه رسانه‌ای جهان ماندگار سازد.

نخستین دوره این پویش همزمان با موسم اربعین حسینی سال ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و علاقه‌مندان از کشورهای مختلف می‌توانند آثار خود را در قالب‌های تعیین‌شده به دبیرخانه ارسال کنند.

قالب‌های آثار ارسالی برای شرکت در پویش

قالب‌های اصلی آثار در نخستین پویش رسانه‌ای «إِنَّا عَلَی الْعَهْدِ» شامل دو بخش «عکس» و «ویدئو» است.

بخش عکس:

. تک‌عکس

. مجموعه‌عکس

. روایت تصویری

. سایر آثار مرتبط

بخش ویدئو:

. مصاحبه

. گزارش مردمی

. ثبت واکنش‌ها و ابراز ارادت زائران غیرایرانی درباره علاقه، محبت و شناخت آنان نسبت به مقام معظم رهبری حضرت آیت‌الله سیدمجتبی خامنه‌ای

. روایت‌های رسانه‌ای

انتشار آثار برگزیده و تقدیر از صاحبان آثار

بر اساس اعلام دبیرخانه پویش، آثار برگزیده پس از بررسی و داوری، با نام صاحبان آثار در خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ منتشر خواهد شد. همچنین برای برگزیدگان هر بخش، علاوه بر لوح یادبود، جوایز نقدی ارزنده‌ای در نظر گرفته شده است.

هیئت داوران پویش

داوری آثار این پویش را جمعی از استادان و فعالان باسابقه رسانه‌ای از کشورهای عراق، بحرین، ترکیه و ایران بر عهده خواهند داشت و آثار رسیده بر اساس شاخص‌های حرفه‌ای مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت.

جوایز نفرات برتر هر رشته

در بخش عکاسی:

نفرات اول تا سوم: به ترتیب لوح یادبود و جوایز نقدی ۲۰ میلیون تومان، ۱۵ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

در بخش ویدئو:

نفرات اول تا سوم: ترتیب لوح یادبود و جوایز نقدی ۲۰ میلیون تومان، ۱۵ میلیون تومان و ۱۰ میلیون تومان دریافت خواهند کرد.

مهلت ارسال آثار و راه‌های ارتباط با پویش

علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را تا ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ (برابر با ۲۲ سپتامبر ۲۰۲۶) از طریق شناسه @ahlalbayt۲۴ در پیام‌رسان‌های تلگرام، ایتا و بله به دبیرخانه پویش ارسال کنند.

همچنین اخبار، اطلاعیه‌ها و اطلاعات تکمیلی این پویش از طریق درگاه‌ها و صفحات رسمی خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ در شبکه‌های اجتماعی در اختیار علاقه‌مندان قرار خواهد گرفت.