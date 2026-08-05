دشمن از انسجام مردم و اقتدار نیروهای مسلح ایران غافل بود

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ اسماعیل کوثری نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار ابنا، با اشاره به محاسبات اشتباه آمریکا در مواجهه با جمهوری اسلامی ایران اظهار داشت: ترامپ با همان احساس و هیجانی که در برخی کشورهای دیگر اقداماتی انجام داده و تصور می‌کرد موفق شده است، با ترفندهایی که نتانیاهو برای او طراحی کرد وارد این جنگ شد، اما به دلیل نداشتن شناخت دقیق از ایران و شرایط کشور، دچار اشتباه محاسباتی شد.

وی افزود: آنها تصور می‌کردند می‌توانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن کار را یکسره کنند، اما شناختی از ساختار جمهوری اسلامی ایران، نقش مردم و انسجام اجتماعی کشور نداشتند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با بیان اینکه دشمن در ابتدای اقدام خود به دنبال ضربه زدن به ارکان اصلی نظام بود، گفت: آنها در گام‌های نخست تلاش کردند رهبر عزیز ما، حضرت آیت‌الله العظمی امام خامنه‌ای را ترور کنند و به شهادت برسانند و همچنین فرماندهان و برخی مسئولان کشور را هدف قرار دادند، اما واقعیت این است که آنها شناختی از جمهوری اسلامی ایران نداشتند.

کوثری ادامه داد: ساختار جمهوری اسلامی ایران بر پایه مردم استوار است. حضرت امام خمینی(ره) و رهبر شهید انقلاب همواره تأکید داشتند که صاحب اصلی این انقلاب مردم هستند و همین موضوع باعث شد در شرایط جنگی، مردم برخلاف تصور دشمن، نه‌تنها صحنه را ترک نکنند بلکه با حضور خود از کشور دفاع کنند.

وی خاطرنشان کرد: در بسیاری از کشورها هنگام وقوع جنگ، مردم به دنبال مهاجرت و رفتن به مناطق امن هستند، اما در ایران شاهد بودیم که مردم وارد میدان شدند و نشان دادند که پای انقلاب، کشور و نظام خود ایستاده‌اند.

نماینده مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: نیروهای مسلح و مسئولان کشور نیز با حفظ انسجام و وحدت، وظایف خود را انجام دادند و دشمن اصلاً تصور نمی‌کرد پس از شهادت رهبر انقلاب، روند انتخاب رهبر جدید با این سرعت و آرامش انجام شود و کشور بتواند مسیر خود را ادامه دهد.

وی با اشاره به تلاش آمریکا برای دستیابی سریع به اهداف خود گفت: آنها تمام توان نظامی خود را به میدان آوردند؛ همان‌طور که خودشان اعلام کرده بودند انتظار داشتند در مدت چهار یا پنج روز به نتیجه برسند، اما نه‌تنها موفق نشدند، بلکه ضرباتی دریافت کردند که اصلاً پیش‌بینی نمی‌کردند.

کوثری افزود: دلیل این شکست آن بود که دشمن شناخت عمیق و دقیقی از شرایط نظامی، اجتماعی و اقتصادی ایران نداشت. جمهوری اسلامی ایران طی نزدیک به پنج دهه، در سخت‌ترین شرایط، مرزهای خود را حفظ کرده و با وجود تحریم‌ها و فشارهای فراوان، توانمندی‌های خود را افزایش داده است.

وی با اشاره به پیشرفت‌های دفاعی کشور اظهار داشت: امروز ایران در حوزه موشکی، پهپادی و سامانه‌های پدافندی به توانمندی‌هایی رسیده که دشمن تصور آن را نمی‌کرد و همین توانمندی‌ها باعث شد اهداف آنها محقق نشود.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به مواضع متناقض رئیس‌جمهور آمریکا گفت: ترامپ بارها ادعا کرده که ایران را شکست داده، ایران را نابود کرده یا توافق با ایران نزدیک است؛ اما این اظهارات نشان‌دهنده سردرگمی و تناقض در تصمیم‌گیری‌های اوست.

وی ادامه داد: اگر ادعا می‌کنند تنگه هرمز باز است، پس چرا دوباره جنگی را در این منطقه آغاز کردند؟ این رفتارها نشان می‌دهد تصمیمات آنها بر اساس محاسبات دقیق نیست.

کوثری با اشاره به سخنان شهید حاج قاسم سلیمانی درباره رفتارهای متزلزل دشمنان گفت: ترامپ مانند یک قمارباز هر لحظه تصمیمی می‌گیرد و بعد با تغییر شرایط، سخنان خود را پس می‌گیرد. امروز آمریکا در برابر اراده ملت ایران و رهبری کشور مستأصل شده است.

وی تأکید کرد: ملت ایران، رهبری و مسئولان کشور تا آخرین لحظه ایستاده‌اند و این موضوع شعار نیست، بلکه یک واقعیت است.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس با اشاره به تجربه هشت سال دفاع مقدس گفت: در آن دوران، دشمن با حمایت آمریکا، شوروی سابق و بسیاری از کشورهای دیگر، بخش‌هایی از خاک ایران را اشغال کرده بود، اما با هدایت امام خمینی(ره) و مقاومت مردم، تمام این مناطق بازپس گرفته شد و اجازه ندادیم حتی یک وجب از خاک کشورمان در اختیار دشمن باقی بماند.

وی افزود: امروز نیز آمریکا باید از منطقه غرب آسیا خارج شود، چراکه ادامه حضور و اقداماتش هزینه‌های سنگینی برای آن‌ها خواهد داشت.

کوثری در ادامه با اشاره به بازدید اخیر اعضای کمیسیون امنیت ملی مجلس از مناطق جنوبی کشور و تنگه هرمز گفت: این بازدید با هدف انجام وظیفه نظارتی مجلس انجام شد و ما از نزدیک شرایط را بررسی کردیم.

وی ادامه داد: در استان هرمزگان، قشم، بندرعباس و مناطق عملیاتی حضور پیدا کردیم و جلساتی با مسئولان و نیروهای مستقر در منطقه داشتیم. آنچه مشاهده کردیم، نشان‌دهنده آمادگی و اقتدار کامل نیروهای ما بود.

وی افزود: نیروهای مستقر در منطقه با صراحت اعلام کردند که کنترل کامل تنگه هرمز را در اختیار دارند و اجازه نخواهند داد هیچ آمریکایی بخواهد در این منطقه حضور پیدا کند.

کوثری با اشاره به اهمیت راهبردی تنگه هرمز گفت: بر اساس آمارهای مختلف، حدود ۱۸ تا ۲۵ درصد انرژی جهان از این مسیر عبور می‌کند و این موضوع اهمیت ویژه‌ای به این منطقه داده است.

وی درباره نقش جبهه مقاومت در منطقه نیز گفت: موضوع باب‌المندب و نقش انصارالله یمن نیز از همین منظر قابل توجه است. اگر این مسیر محدود شود، کشتی‌ها مجبور خواهند شد مسیر طولانی‌تری را از جنوب قاره آفریقا طی کنند که هزینه‌های اقتصادی زیادی برای کشورهای غربی خواهد داشت.

کوثری با اشاره به روند رشد توان دفاعی کشور گفت: بسیاری از پیشرفت‌های امروز ایران نتیجه فشارها و تهدیدهای دشمن بوده است. اگر جنگ هشت‌ساله بر کشور تحمیل نمی‌شد، شاید ایران به سمت توسعه توان موشکی نمی‌رفت، اما همان فشارها باعث شد کشور به سمت خودکفایی حرکت کند.

وی افزود: در دوران دفاع مقدس، زمانی که دشمن شهرهای ایران را با موشک هدف قرار می‌داد، کشور توان پاسخگویی نداشت، اما با تلاش دانشمندان و فرماندهانی همچون شهید حسن تهرانی‌مقدم و شهید حاجی‌زاده، ایران توانست به قدرت موشکی پیشرفته دست پیدا کند.

نایب‌رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس خاطرنشان کرد: رهبر شهید انقلاب همواره بر توسعه فناوری‌های دفاعی و افزایش دقت و توان موشکی تأکید داشتند و همین هدایت‌ها باعث شد امروز ایران به جایگاهی برسد که بتواند در برابر تهدیدها ایستادگی کند.

وی در پایان تأکید کرد: دشمن نباید تصور کند که می‌تواند دوباره اقدامی علیه ایران انجام دهد؛ ملت ایران، نیروهای مسلح و مسئولان کشور با آمادگی کامل در برابر هر تهدیدی ایستاده‌اند و اجازه نخواهند داد امنیت و استقلال کشور خدشه‌دار شود.



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