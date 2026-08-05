اربعین الگویی تمدنی برای ساخت خانواده قرآنی و سبک زندگی مهدوی است

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین میرهاشم حسینی، تولیت مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی، در گفت‌وگو با خبرنگار ابنا با اشاره به جلوه‌های خانوادگی و اجتماعی پیاده‌روی اربعین اظهار داشت: در این سفر زیارتی، جلوه‌های زیبایی از حضور خانوادگی مردم دیده می‌شود که هرکدام می‌تواند یک درس تربیتی برای خانواده‌ها باشد.

وی افزود: در مسیر پیاده‌روی اربعین، با خانواده‌هایی مواجه می‌شویم که با برنامه‌ریزی و تقسیم مسئولیت، زمینه حضور اعضای خانواده در این حرکت عظیم را فراهم کرده‌اند؛ برای نمونه فردی را دیدم که به همراه مادر و برادرش برای زیارت آمده بود و پدر خانواده به دلیل مراقبت از پدر خود نتوانسته بود حضور پیدا کند و مسئولیت را به دیگر اعضای خانواده سپرده بود. این نوع نگاه و تقسیم مسئولیت، یکی از جلوه‌های زیبای خانواده متعالی است.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به اهمیت تربیت خانوادگی در پرتو معارف اهل‌بیت(ع) ادامه داد: حتی رفتارهای ساده‌ای مانند نماز اول وقت، احترام فرزندان به والدین و ارتباط عاطفی میان اعضای خانواده، در این مسیر به شکل زیبایی دیده می‌شود. همین جلوه‌ها نشان می‌دهد که پیاده‌روی اربعین می‌تواند موجب تقویت بنیان خانواده و اتصال بیشتر آن به فرهنگ اهل‌بیت(ع) شود.

وی با بیان اینکه اربعین نباید صرفاً به یک حرکت زیارتی و دریافت ثواب محدود شود، گفت: باید تلاش کنیم این پویش عظیم به سبک زندگی تبدیل شود؛ چراکه اربعین یک جریان تمدنی و یک الگوی مبارزه با سبک زندگی‌های انحرافی است.

تولیت مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی با اشاره به بحران‌های موجود در خانواده‌های امروز افزود: متن زیارت اربعین و حرکت اربعین، اگر به درستی شناخته شود، می‌تواند بسیاری از بحران‌های خانواده در جهان امروز را کاهش دهد. یکی از مهم‌ترین بحران‌ها، بحران معنا و معنویت است؛ زیرا برخی نگاه‌های مادی‌گرایانه، انسان را از هدف اصلی خلقت دور کرده و زمینه ایجاد بحران هویت و مشکلات روحی و روانی را فراهم کرده است.

وی ادامه داد: وقتی برخی جریان‌های فکری مطرح می‌کنند که خداوند در زندگی انسان جایگاهی ندارد، نتیجه آن گسترش نگاه جنگل‌گونه به جامعه است؛ یعنی هرکس قدرت، ثروت و توان بیشتری دارد، حق بیشتری برای خود قائل می‌شود. در مقابل، زیارت اربعین یک تجربه معنوی عمیق است که به انسان حیات دوباره می‌بخشد.

حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به جایگاه زیارت اربعین در معارف شیعه گفت: امام حسن عسکری(ع) زیارت اربعین را از نشانه‌های مؤمن معرفی کردند و این نشان می‌دهد که موضوع تنها یک عمل مستحب نیست، بلکه یک مسیر تربیتی و هویتی برای انسان مؤمن است.

وی با بیان اینکه جوامع برای تربیت نسل جدید نیازمند نمادهای صحیح هستند، اظهار داشت: امروز دشمنان تلاش می‌کنند نمادهای انحرافی و شیطانی را برای جوانان ایجاد کنند، در حالی که فرهنگ عاشورا و زیارت اربعین، نمادهای الهی و انسان‌ساز را در اختیار جامعه قرار می‌دهد.

این کارشناس دینی با اشاره به سیر تربیتی موجود در زیارت اربعین گفت: این زیارت دارای مراحل مختلفی است؛ ابتدا انسان با یک سیر نمادین وارد می‌شود، سپس به مرحله محبت و معرفت می‌رسد و در ادامه به بصیرت و شناخت دشمنان حق دست پیدا می‌کند. این مسیر، انسان را به سمت پیوند عمیق‌تر با اهل‌بیت(ع) هدایت می‌کند.

وی با تأکید بر نقش محبت در مسیر رشد معنوی انسان خاطرنشان کرد: آیت‌الله حق‌شناس می‌فرمودند که در سیر و سلوک، راه محبت یک‌شبه انسان را به مقصد می‌رساند و محبت اهل‌بیت(ع) می‌تواند انسان را در مسیر کمال قرار دهد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: البته خشم و مقابله باید متوجه ظالمان و مستکبران باشد، اما در میان خودمان باید فرهنگ محبت، خوش‌بینی، انصاف و همدلی را تقویت کنیم. این همان ویژگی‌هایی است که در فرهنگ اهل‌بیت(ع) و آموزه‌های قرآن مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با اشاره به جلوه‌های مهم اربعین در زمینه خدمت‌رسانی گفت: یکی از زیباترین صحنه‌های اربعین، خدمت عاشقانه و بی‌منت مردم به زائران است. در این مسیر، انسان می‌بیند که مردم با عشق به امام حسین(ع) و بدون انتظار پاداش، به یکدیگر خدمت می‌کنند؛ این همان سبک زندگی مهدوی است که در آن مردم با سرمایه و توان خود، جامعه را اداره می‌کنند.

تولیت مدرسه علمیه آیت‌الله مجتهدی ادامه داد: دشمن از همین مسئله احساس خطر می‌کند؛ زیرا اربعین الگویی از جامعه‌ای است که در آن مردم، محور خدمت و محبت هستند و این دقیقاً در مقابل سبک زندگی مبتنی بر نظام سرمایه‌داری و منفعت‌طلبی قرار دارد.

وی با بیان اینکه یکی دیگر از بحران‌های امروز، دلبستگی‌های نادرست است، گفت: انسان ذاتاً نیازمند تعلق و ارتباط است. اگر این نیاز به مسیر درست هدایت نشود، ممکن است انسان به افراد، جریان‌ها و چیزهایی وابسته شود که برای دنیا و آخرت او سودی ندارد. اربعین و محبت امام حسین(ع) می‌تواند این تعلق را در مسیر صحیح قرار دهد.

حجت‌الاسلام حسینی افزود: یکی دیگر از مشکلات جامعه امروز، گسترش روحیه مصرف‌گرایی، خودخواهی و خودشیفتگی است؛ در حالی که فرهنگ حسینی به انسان هویت می‌دهد و او را از زندگی صرفاً مصرف‌کننده خارج می‌کند.

وی با اشاره به آثار تربیتی حضور خانوادگی در اربعین گفت: گاهی جوانی که در خانه مسئولیتی را نمی‌پذیرد، در مسیر اربعین با عشق به امام حسین(ع) خدمت می‌کند، آب می‌آورد، به دیگران کمک می‌کند و همین رفتار می‌تواند آغاز یک تحول بزرگ در شخصیت او باشد.

این استاد حوزه با بیان اینکه اربعین جلوه‌ای از جامعه مهدوی است، اظهار داشت: گاهی برخی رسانه‌ها تنها یک اتفاق کوچک و حاشیه‌ای را برجسته می‌کنند، اما نباید از عظمت این حرکت بزرگ و هزاران جلوه محبت، ایثار و اخلاص غافل شد.

وی در ادامه به اهمیت عفاف و پاکی خانواده اشاره کرد و گفت: زیارت اربعین بار دیگر بر اهمیت خانواده پاک، عفیف و پایبند به ارزش‌های الهی تأکید می‌کند و این موضوع از آموزه‌های مهم فرهنگ اهل‌بیت(ع) است.

حجت‌الاسلام حسینی در پایان خاطرنشان کرد: اربعین فقط یک مناسبت در تقویم نیست؛ اربعین باید در رفتار، روابط خانوادگی و سبک زندگی ما جریان پیدا کند. این حرکت عظیم به انسان می‌آموزد که چگونه با محبت، مسئولیت‌پذیری و پیروی از اهل‌بیت(ع)، مسیر کمال را طی کند.

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