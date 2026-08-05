توچال به استقبال روز خبرنگار رفت؛ ارائه خدمات رایگان به اصحاب رسانه

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ «روح‌الله امداد» مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال، با اشاره به نقش مهم خبرنگاران در اطلاع‌رسانی و روشنگری جامعه گفت: خبرنگاران با تلاش و مسئولیت‌پذیری، نقش مؤثری در آگاهی‌بخشی، انعکاس رویدادها و بیان مسائل و مطالبات جامعه دارند و تلاش‌های آنان شایسته قدردانی است.

وی با اشاره به فرارسیدن هفدهم مرداد روز بزرگداشت خبرنگار افزود: در راستای بزرگداشت اصحاب رسانه و با هدف قدردانی از زحمات آنان؛ خبرنگاران عزیز می‌توانند با ارائه کارت خبرنگاری معتبر، به همراه دو نفر از اعضای خانواده خود به صورت رایگان از امکانات تفریحی مجموعه توچال استفاده کنند.

مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال، بیان کرد: این طرح شامل استفاده رایگان خبرنگار و دو نفر از اعضای خانواده وی از تله‌کابین، تله‌سی‌یژ و سورتمه توچال است.

امداد ادامه داد: خبرنگاران می‌توانند در روزهای ۱۵ و ۱۶ (پنج شنبه و جمعه) مردادماه با همراه داشتن کارت خبرنگاری معتبر از این خدمات استفاده کنند.

وی همچنین با اشاره به انجام عملیات فنی و استانداردسازی در مجموعه گفت: با توجه به برنامه‌ریزی انجام‌شده برای اجرای عملیات استانداردسازی و فعالیت‌های فنی، خدمات مجموعه تفریحی ورزشی توچال در روزهای ۱۷ تا ۱۹ مردادماه ارائه نخواهد شد.

امداد از خبرنگاران خواست برای بهره‌مندی از این طرح، روزهای ۱۵ و ۱۶ مردادماه را برای مراجعه به مجموعه در نظر بگیرند.

مدیرعامل مجموعه تفریحی ورزشی توچال، در پایان ضمن تبریک روز خبرنگار به تمامی اصحاب رسانه، از تلاش‌های خبرنگاران در مسیر اطلاع‌رسانی، آگاهی‌بخشی و روشنگری جامعه قدردانی کرد و گفت: امیدواریم این اقدام، گوشه‌ای از زحمات خبرنگاران را ارج نهاده و فرصتی برای بهره‌مندی آنان در کنار خانواده از امکانات مجموعه توچال فراهم کند.

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