به گزارش خبرگزاری بینالمللی اهلبیت(ع) ـ ابنا ـ آیتالله رضا رمضانی، دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع)، در دیدار با طلاب مستبصر کشور ترکیه در شهر مقدس کربلا، با اشاره به عظمت مکان حضور زائران اهلبیت(ع) اظهار داشت: «امروز در یک مکان بسیار مقدس قرار گرفتهایم؛ مکانی که نزد خدای متعال بسیار عظیم، محترم و عزیز است؛ زیرا متعلق به حضرت اباعبدالله الحسین(ع) است که عزیز درگاه الهی است.»
وی افزود: «امام حسین(ع) تمام آنچه را داشت در راه خدا تقدیم کرد تا نام خدا و اسلام زنده بماند و اگر این قیام و این خون نبود، امروز از اسلام خبری باقی نمیماند.»
پیامبر(ص) احترام ویژهای برای امام حسین(ع) قائل بودند
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان جایگاه امام حسین(ع) نزد پیامبر اکرم(ص) گفت: «آن حضرت آنقدر نزد پیامبر عزیز بود که رسول خدا(ص) طاقت شنیدن گریه او را نداشت. نقل شده است که پیامبر هنگام سخنرانی بر فراز منبر، با شنیدن صدای گریه امام حسین(ع)، از منبر پایین آمد، حسین(ع) را در آغوش گرفت و آرام کرد.»
وی ادامه داد: «در تاریخ نقل شده است که پیامبر(ص) بارها سینه امام حسین(ع) را میبوسید تا احترام به حسین(ع) را به دیگران بیاموزد، اما در کربلا حرمت آن حضرت را نگاه نداشتند.»
زیارت امام حسین(ع) همسنگ هزار حج و عمره مقبول است
آیتالله رمضانی با اشاره به فضیلت زیارت سیدالشهدا(ع) تصریح کرد: «در برخی روایات آمده است که هر کس به زیارت امام حسین(ع) مشرف شود، گویا هزار حج و هزار عمره مقبول همراه با رسول خدا(ص) انجام داده است و این فضیلتی بسیار بزرگ است.»
وی با اشاره به کتاب «کامل الزیارات» ابنقولویه گفت: «در این کتاب بیش از پانصد روایت درباره زیارت نقل شده است و یکی از روایات میفرماید: "ما من نبی إلا وقد زار قبر الحسین"؛ هیچ پیامبری نبوده مگر اینکه قبر امام حسین(ع) را زیارت کرده است.»
امام حسین(ع) با آگاهی کامل راه شهادت را برگزید
وی در ادامه با اشاره به گفتوگوی امسلمه با امام حسین(ع) پیش از حرکت به سوی عراق گفت: «امسلمه به امام حسین(ع) عرض کرد که از رسول خدا(ص) شنیده است اگر به عراق برود، به شهادت خواهد رسید. امام حسین(ع) در پاسخ فرمود که خود بهتر از همه میداند چه سرنوشتی در انتظار اوست؛ میدانم مرا خواهند کشت، سرم را از بدن جدا خواهند کرد، خاندانم را به اسارت خواهند برد و کودکانم را در غل و زنجیر قرار خواهند داد و آنان یاری میطلبند، اما کسی به یاریشان نخواهد آمد.»
عاشورا و اربعین هر دو معجزه الهی هستند
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با بیان اینکه عاشورا و اربعین جلوهای از قدرت الهی هستند، اظهار داشت: «حرکت عاشورا معجزه است و اربعین نیز معجزه است. شما خودتان این حقیقت را با چشم دیدهاید؛ میلیونها انسان با عشق و علاقه در این مسیر حضور پیدا میکنند و همه هزینههای این حرکت را خودشان میپردازند، بدون اینکه متکی به دولتها باشند.»
وی افزود: «برای هر قدمی که در مسیر زیارت برداشته میشود، پاداش نوشته میشود، اما مهم آن است که از ظرفیت عظیم اربعین برای تحقق اهداف بزرگ، گسترش عدالت و رسیدن به آرمان همه پیامبران الهی استفاده شود و انشاءالله این هدف محقق خواهد شد.»
نزدیکترین راه به خدا، راه امام حسین(ع) است
آیتالله رمضانی در ادامه سخنان خود خطاب به طلاب مستبصر ترکیه با تبریک توفیق پذیرش مکتب اهلبیت(ع) اظهار داشت: «شما در جای بسیار خوبی قرار گرفتهاید و راه درستی را انتخاب کردهاید. نزدیکترین راه برای رسیدن به خدا، راه امام حسین(ع) است و این لطف الهی بود که قلبهای شما به پذیرش ولایت اهلبیت(ع) منور شد. اهلبیت(ع) وسیلهای هستند که انسان را به خداوند متعال میرسانند.»
وی با استناد به سخن فخر رازی، از مفسران بزرگ اهل سنت، در ذیل آیه شریفه «عروة الوثقی» گفت: «فخر رازی میگوید هر کس در دین و زندگی خود به دامان امیرالمؤمنین علی(ع) چنگ بزند، به ریسمان محکم الهی تمسک جسته و به توحید حقیقی متصل شده است.»
ابن ابیالحدید: هر جا علی(ع) باشد، حق همانجاست
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با اشاره به حدیث مشهور «علی مع الحق والحق مع علی» اظهار داشت: «بسیاری این حدیث را چنین معنا کردهاند که علی با حق است و هر جا حق باشد، علی نیز همانجاست؛ اما ابن ابیالحدید معتزلی، از دانشمندان بزرگ اهل سنت، معنای لطیفتری ارائه میدهد و میگوید: هر جا علی(ع) باشد، حق همانجاست. این تفاوت بسیار مهم است و نشان میدهد که امیرالمؤمنین(ع) معیار و میزان حق است.»
وی افزود: «باید خداوند متعال را شاکر باشیم که همه ما را به این مسیر هدایت کرده است.»
معرفت، محبت و اطاعت؛ سه وظیفه در برابر اهلبیت(ع)
آیتالله رمضانی با بیان اینکه مسئولیت شیعیان تنها محبت ظاهری نیست، گفت: «درباره ائمه اطهار(ع) سه وظیفه اساسی داریم؛ نخست اینکه معرفت و شناخت خود را نسبت به آنان افزایش دهیم، دوم محبت و مودت خود را بیشتر کنیم؛ همانگونه که قرآن کریم میفرماید: "لا أسألکم علیه أجراً إلا المودة فی القربی"، و سوم اینکه از آنان اطاعت کنیم. این سه اصل، پایه ارتباط صحیح با اهلبیت(ع) است.»
وی تأکید کرد: «هرچه شناخت انسان نسبت به اهلبیت(ع) بیشتر شود، محبت او نیز عمیقتر خواهد شد.»
مستبصران جلسات هفتگی علمی تشکیل دهند
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با توصیه به طلاب مستبصر ترکیه اظهار داشت: «لازم است برای خودتان انجمن و جلسات هفتگی تشکیل دهید و در این جلسات، معارف و شناخت خود را نسبت به اهلبیت(ع) افزایش دهید. تاریخ زندگی ائمه(ع) را با دقت مطالعه کنید.»
مراقب افراط و تفریط باشید
آیتالله رمضانی یکی از مهمترین توصیههای خود را پرهیز از تندروی دانست و تصریح کرد: «اکنون که خداوند این توفیق را به شما عطا کرده است، نباید راه افراط و تفریط را در پیش بگیرید. هرگز نباید به مقدسات اهل سنت اهانت شود.»
وی خاطرنشان کرد: «امام خمینی(ره)، رهبر معظم انقلاب اسلامی و علمای بزرگ شیعه هیچگاه چنین اجازهای ندادهاند. اینکه شما مستبصر شدهاید، به معنای مجاز بودن برای توهین به دیگران نیست؛ بلکه باید با معرفت، منطق و اخلاق در این مسیر حرکت کنید.»
رمضانی ادامه داد: «راهی که انتخاب کردهاید، باید بر پایه شناخت، بصیرت و معرفت باشد و این مسیر را با اعتدال ادامه دهید.»
انس با قرآن؛ شرط رشد علمی و معنوی
آیتالله رمضانی در ادامه سخنان خود، دومین توصیه اساسی به طلاب مستبصر را انس دائمی با قرآن کریم دانست و اظهار داشت: «با قرآن مأنوس باشید. ارتباط با قرآن باید در سه مرحله شکل بگیرد؛ نخست تلاوت قرآن، دوم تفکر و تدبر در آیات الهی و سوم عرضه کردن خود به قرآن؛ یعنی انسان همواره رفتار و کردار خود را با معیارهای قرآن بسنجد و ببیند کدام رفتار او مطابق قرآن و کدام رفتار با آموزههای قرآن ناسازگار است.»
وی افزود: «درباره پیامبر اکرم(ص) نقل شده است که حضرت زهرا(س) در توصیف ایشان فرمودند: "کان خُلُقُهُ القرآن"؛ یعنی اخلاق پیامبر، قرآن بود. قرآن وقتی در قالب رفتار و کردار یک انسان تجلی پیدا کند، همان وجود پیامبر اکرم(ص) خواهد بود. بنابراین همه ما باید تلاش کنیم خود را با معیارهای قرآن بسنجیم و زندگی خود را قرآنی کنیم.»
نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه را محور مطالعات خود قرار دهید
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تأکید بر ضرورت بهرهگیری از میراث گرانبهای اهلبیت(ع) گفت: «همانگونه که باید با قرآن مأنوس باشید، لازم است با نهجالبلاغه و صحیفه سجادیه نیز ارتباط مستمر داشته باشید.»
وی ادامه داد: «صحیفه سجادیه برای کسانی که اهل دعا، معنویت و سیر و سلوک هستند، یک اقیانوس بیکران معارف الهی است و نهجالبلاغه نیز دریایی از حکمت، معرفت و آموزههای اسلامی است.»
آیتالله رمضانی با اشاره به جایگاه نهجالبلاغه نزد اندیشمندان غیرشیعه اظهار داشت: «بسیاری از اهل سنت و حتی اندیشمندان مسیحی، پس از مطالعه نهجالبلاغه شیفته شخصیت امیرالمؤمنین(ع) شدهاند. نمونه روشن آن جرج جرداق، نویسنده مسیحی، است که آثار ارزشمندی درباره عدالت امیرالمؤمنین(ع) نگاشته و از عشق و ارادت خود نسبت به آن حضرت سخن گفته است.»
وی افزود: «ما نیز باید شناخت خود را نسبت به نهجالبلاغه هرچه بیشتر افزایش دهیم و از این دریای بیکران معارف بهرهمند شویم.»
طلاب مستبصر برای تبلیغ معارف اهلبیت(ع) تربیت شوند
دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با تأکید بر ضرورت تربیت نیروهای علمی و تبلیغی گفت: «اگر در میان شما جوانان علاقهمند و مستعدی وجود دارند، آنان را تشویق کنید که برای تحصیل علوم دینی وارد حوزههای علمیه شوند یا در دانشگاه به فراگیری معارف اسلامی بپردازند.»
وی افزود: «دانشگاه بینالمللی اهلبیت(ع) آمادگی دارد از مقطع کارشناسی تا دکتری پذیرای دانشجویان علاقهمند باشد و حوزههای علمیه نیز از حضور طلاب مستعد استقبال میکنند.»
آیتالله رمضانی با نقل خاطرهای از دوران تبلیغ خود اظهار داشت: «سالها پیش در یکی از روستاها سخنرانی داشتم. جوان مستعدی را دیدم و به او گفتم که خودتان باید روحانی و مبلغ داشته باشید. آن جوان وارد حوزه شد، تحصیل کرد و امروز از روحانیون موفق همان منطقه است. شما نیز باید چنین نیروهایی را در میان خود تربیت کنید تا پس از فراگیری معارف، به میان مردم بازگردند و آموزههای اهلبیت(ع) را به دیگران منتقل کنند.»
از فرصت هدایت الهی بهترین بهره را ببرید
وی خطاب به مستبصران تأکید کرد: «خداوند نعمت بزرگی به شما عطا کرده و شما را به ولایت اهلبیت(ع) هدایت کرده است. این نعمت را قدر بدانید، در مسیر علم، معرفت و اخلاق حرکت کنید و با افزایش آگاهی، محبت و اطاعت از اهلبیت(ع)، این مسیر نورانی را ادامه دهید.»
آیتالله رمضانی در پایان این دیدار با قدردانی از برگزارکنندگان و طلاب مستبصر گفت: «از خداوند متعال میخواهم همه ما را عاقبتبهخیر قرار دهد. از شما نیز درخواست میکنم ما را از دعای خیر خود فراموش نکنید.»
وی افزود: «بهترین دعا، دعای فرج حضرت ولیعصر(عج) است؛ از خداوند متعال میخواهیم که فرج آن حضرت را نزدیک فرماید و همه ما را از یاران و سربازان واقعی ایشان قرار دهد.»
سخنان دبیرکل مجمع جهانی اهلبیت(ع) با قرائت دعای فرج حضرت ولیعصر(عج) و ثبت عکس یادگاری با طلاب مستبصر کشور ترکیه به پایان رسید.
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