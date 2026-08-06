به گزارش خبرگزاری اهل بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد هشدار داده است که سازمان تروریستی داعش همچنان تهدیدی جدی برای صلح و امنیت بین‌المللی است.

اوگولگرین نیازبردیوا مدیر دفتر معاون دبیرکل دفتر مبارزه با تروریسم سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه در جلسه ای توجیهی به شورای امنیت، بیست و سومین گزارش دبیرکل در مورد تهدید داعش برای صلح و امنیت بین‌المللی را ارائه کرد. او همچنین بر تلاش‌ های سازمان ملل متحد برای حمایت از کشورهای عضو در مقابله با این تهدید در حال وقوع تاکید کرد.

وی تاکید کرد که علیرغم فشارهای مداوم ناشی از عملیات ضد تروریسم، که رهبری ارشد آن را مختل کرده و توانایی آن را برای مدیریت مرکزی عملیات کاهش داده است، این سازمان همچنان مقاوم و سازگار است.

او توضیح داد که داعش همچنان از محیط‌های امنیتی شکننده و درگیری‌ های مسلحانه طولانی مدت سوءاستفاده می‌کند و خاطرنشان کرد که این تهدید در بخش‌هایی از آفریقا و به ویژه در منطقه ساحل و حوضه دریاچه چاد، همچنان شدید است.

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