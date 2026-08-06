ادامه اعزام زائران افغانستانی اربعین از مرز دوغارون؛ ۱۳ هزار ویزا صادر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با آغاز ورود زائران اربعین حسینی از افغانستان به جمهوری اسلامی ایران از دو روز قبل، روند اعزام آنان به عتبات عالیات از طریق مرز دوغارون وارد مرحله اجرایی شده و خدمات‌رسانی به زائران در مسیر مشهد مقدس تا عراق با هماهنگی ستاد مردمی اربعین ادامه دارد.

ابوذر محمدی، معاون ستاد مردمی اربعین خراسان رضوی مستقر در مرز دوغارون، اعلام کرد که این ستاد با هدف مدیریت ورود زائران، هماهنگی اسکان، اعزام و پشتیبانی از زائران افغانستانی در مرز مستقر شده و از نخستین روز ورود، خدمت‌رسانی را آغاز کرده است.

وی گفت: با موافقت دولت عراق برای پذیرش ۱۵ هزار زائر افغانستانی از هفدهم ماه صفر، نمایندگی‌های جمهوری اسلامی ایران نیز صدور ویزای اربعین را آغاز کردند و تاکنون حدود ۱۳ هزار ویزا صادر شده است.

محمدی افزود: طی سه روز نخست، حدود دو هزار زائر از طریق مرز دوغارون وارد ایران شده‌اند که بیشتر آنان به دلیل علاقه‌مندی به حضور هرچه سریع‌تر در فضای معنوی اربعین، خواهان اعزام مستقیم به مرز چذابه و سپس کربلای معلی بوده‌اند.

وی خاطرنشان کرد که با وجود این درخواست‌ها، ۱۶ موکب در شهر مشهد مقدس برای پذیرایی، اسکان موقت و ارائه خدمات به زائرانی که به ۲۴ تا ۴۸ ساعت استراحت نیاز دارند، آماده خدمت‌رسانی هستند و پس از آن، زائران به سمت مرزهای خروجی و عراق اعزام می‌شوند.

معاون ستاد مردمی اربعین همچنین از هماهنگی با موکب‌ها و گروه‌های مردمی در استان‌های مختلف ایران و داخل عراق خبر داد و گفت: با وجود پایان رسمی مراسم اربعین و جمع‌آوری بسیاری از موکب‌ها، هماهنگی‌های لازم انجام شده تا زائران همچنان بتوانند در طول مسیر از خدمات اسکان، پذیرایی و پشتیبانی موکب‌های فعال بهره‌مند شوند.

وی کمبود وسایل نقلیه را مهم‌ترین مانع افزایش ورود زائران عنوان کرد و افزود: بر اساس مقررات امسال، زائران باید با وسایل نقلیه ثبت‌شده وارد خاک ایران شوند، اما بخشی از شرکت‌های حمل‌ونقل به تعهدات خود عمل نکرده‌اند و همین موضوع روند اعزام را با کندی مواجه ساخته است.

محمدی تأکید کرد که با رفع مشکل حمل‌ونقل، بخش عمده زائران طی روزهای آینده وارد ایران خواهند شد و ستاد مردمی اربعین با بهره‌گیری از ظرفیت‌های مردمی تلاش دارد شرایط مناسبی برای ادامه سفر معنوی آنان فراهم سازد.

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